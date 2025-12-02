به گزارش کردپرس، تونجر بکرخان، رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی)، در نشست فراکسیون مجلس با هشدار درباره تداوم ساختار توتالیتر در سوریه، حملات علیه علویان ساحل را «غیرقابل‌قبول» دانست و از ترکیه و بازیگران منطقه خواست در برابر این خشونت‌ها مسئولیت‌پذیر باشند. او همچنین با اشاره به دراز شدن «دست دوستی» از سوی مدیریت شمال‌ و شرق سوریه، خواستار گفت‌وگوی مستقیم و دیپلماسی با الهام احمد شد.

تغییر نام و ظاهر احمد الشرع، نشانه‌ی عبور از ساختار توتالیتر نیست

تونجر بکرخان، بخش مهمی از سخنرانی خود در فراکسیون دم پارتی در مجلس را به تحولات سوریه و پیامدهای آن برای منطقه اختصاص داد. او گفت که تغییرات اخیر در سوریه، از جمله تغییر نام و ظاهر احمد الشرع، رئیس دولت گذار، «هنوز نشانه‌ای از عبور از ساختار تک‌محور» ندارد. به گفته او: «پرسش اصلی این است که آیا ذهنیت تک‌محور تغییر کرده است؟ آنچه در عمل دیده می‌شود، ادامه همان کتاب قدیمی است، نه گشودن صفحه‌ای تازه. این نگرش انکارگرانه ۶۰ سال از عمر سوریه را سوزاند. این کشور دیگر توان تحمل ۶۰ سال اشتباه مشابه را ندارد.»

بکرخان با اشاره به تشدید حملات در مناطق علوی‌نشین ساحل سوریه، این اقدامات را «غیرقابل‌قبول» دانست: «این حملات را به شدیدترین شکل محکوم می‌کنیم. هرکس بخواهد ساختار چندصدساله و چندقومیتی سوریه را نابود کند، کشور خود را به آتش می‌کشد.»

او یادآور شد که کشتارهای گسترده علیه علویان در ۱۰ مارس و بی‌مجازات‌ماندن آنها زمینه‌ساز تکرار خشونت‌های امروز شده است. بکرخان از ترکیه خواست در روابط خود با دمشق این مسئله را به‌طور جدی مطرح کند: «ترکیه باید رژیم را نسبت به حملات علیه علویان هشدار دهد و مانع تداوم این رویکرد شود. کوچک‌ترین آسیبی به علویان را آسیبی به خودمان می‌دانیم.»

او همچنین تأکید کرد که مجلس ترکیه باید یک کمیسیون ویژه تشکیل دهد و با سفر به سوریه، وضعیت علویان را از نزدیک بررسی کند. بکرخان از دولت‌های منطقه‌ای و ائتلاف بین‌المللی نیز خواست مسئولیت خود را در این زمینه بپذیرند.

دعوت از الهام احمد و تأکید بر گفت‌وگو با شمال‌ و شرق سوریه

بکرخان سپس با تقدیر از «رویکرد سازنده مدیریت خودگردان شمال‌ و شرق سوریه»، گفت: «در حالی‌که این همه بحران و تنش وجود دارد، مدیریت خودگردان همچنان هم‌زمان به‌دنبال حل مسائل سوریه و همچنین ایجاد رابطه‌ای دوستانه با کشورهای همسایه است. از شمال‌ و شرق سوریه دستی از سر دوستی برای کشورهای همسایه —به‌ویژه به‌سوی ترکیه— دراز شده است.»

او یادآور شد که الهام احمد، رئیس مشترک کمیته روابط خارجی مدیریت خودگردان، به کنفرانس بین‌المللی دم‌پارتی دعوت شده اما تاکنون پاسخی از سوی نهادهای رسمی ترکیه داده نشده است.

بکرخان گفت: «اگر پرسشی یا نگرانی‌ای وجود دارد، باید در چارچوب دیپلماسی مطرح شود. دیپلماسی برای همین است: بنشینید، گفت‌وگو کنید و به نتیجه برسید. راه‌حل در گفت‌وگو است، نه در فاصله‌گذاری.»