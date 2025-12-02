بحران در زنجیره تأمین نهاده؛ مرغداری های کردستان در آستانه تعطیلی کامل

به گزارش کرد پرس، مطابق آخرین اطلاعات، قیمت هر کیلو ذرت دولتی ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان و سویا ۱۷ هزار تومان تعیین شده است؛ اما همین اقلام در بازار آزاد به ترتیب حدود ۳۰ هزار و ۴۸ هزار تومان خرید و فروش می شوند. این اختلاف چند ده هزار تومانی برای هر کیلو دان، هزینه های تولید را به شکلی جهشی افزایش داده است.

یک مرغدار باسابقه در سروآباد، در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: قیمت مصوب فقط روی کاغذ وجود دارد؛ ما عملاً هیچ نهاده ای با این قیمت ها دریافت نمی کنیم؛ وقتی ذرت و سویا را باید سه برابر نرخ مصوب بخریم، دیگر ادامه تولید صرفه اقتصادی ندارد و ضرر پشت ضرر است.

رستمی ادامه می دهد: یک دوره پرورش مرغ حدود ۴۵ روز زمان می برد؛ اگر دان نباشد یا گران باشد، حتی با قیمت های فعلی هم نمی توانیم هزینه ها را جبران کنیم و مرغداری ها یکی یکی در حال خاموش شدن هستند.

بحران در بازارگاه؛ تأمین نهاده در حالت تعلیق

سامانه بازارگاه که قرار بود نقطه پایان کمبود نهاده و بستر شفاف توزیع باشد، این روزها عملاً از دسترس خارج شده است، نه بارگذاری نهاده انجام می شود و نه مرغداران می توانند سهمیه خود را دریافت کنند.

یک فعال صنفی در سنندج با انتقاد تند از وضعیت موجود می گوید: بازارگاه تعطیل شده، ولی انتظار دارند تولیدکننده همچنان مرغ پروار کند؛ نهاده ای وجود ندارد که توزیع شود و در چنین شرایطی بسیاری از واحدهای تولیدی رسماً اعلام کرده اند که از جوجه ریزی جدید خودداری می کنند.

به گفته احمدی تولیدکنندگان خوراک دام هم به مرغداران صراحتاً گفته اند با توجه به نبود نهاده، از پذیرش تعهدات جدید معذورند و این یعنی در ماه های آینده با یک خلأ جدی در عرضه مرغ مواجه می شویم.

پیش بینی جهش قیمت مرغ؛ مسیر صعودی تا ۲۰۰ هزار تومان

کاهش جوجه ریزی، نبود دان کافی، هزینه های نجومی خرید نهاده از بازار آزاد و تعطیلی مقطعی کشتارگاه ها، دست به دست هم داده اند تا قیمت مرغ در کردستان به ۱۴۵ هزار تومان برسد؛ در استان های همجوار مانند کرمانشاه نیز قیمت ۱۶۵ هزار تومان گزارش می شود.

یک مرغدار دیگر در بانه با نگرانی می گوید: اگر همین امروز هم نهاده تأمین شود، حداقل ۴۵ تا ۵۰ روز طول می کشد تا مرغ به بازار برسد؛ حالا فکر کنید نهاده ای هم نیست و در بهترین حالت چند هفته آینده با کمبود جدی روبه رو خواهیم شد و این یعنی قیمت مرغ به راحتی به ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

به گفته او، همین هفته پیش پنج روز کشتارگاه ها تعطیل بودند و اصلاً مرغی نبود که وارد کشتار شود؛ اگر این روند ادامه پیدا کند، در آینده نزدیک دیگر مرغی نخواهد ماند که آن را حتی گران بفروشیم.

دلال ها برنده اصلی بحران؛ تولیدکننده و مصرف کننده هر دو بازنده

یکی از موضوعات مهمی که مرغداران بر آن تأکید دارند، شکل گیری فضای گسترده برای دلالی و واسطه گری است؛ اختلاف میان نرخ مصوب و بازار آزاد عملاً بازار نهاده را به دست واسطه ها سپرده است.

یک کارشناس صنعت طیور در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: وقتی ذرت مصوب را ۱۱ هزار تومان اعلام می کنید اما مرغدار مجبور است آن را ۳۰ هزار تومان بخرد، یعنی سیستم توزیع کار نمی کند و بخش بزرگی از نهاده قبل از رسیدن به تولیدکننده واقعی، در مسیرهای غیررسمی دست به دست می شود.

او اضافه می کند: در این شرایط، دلال ها سود می برند، مرغدار ضرر می کند و مصرف کننده هم باید مرغ گران بخرد؛ این یک چرخه باخت برای مردم و برد برای واسطه ها است.

صنعت مرغداری روی لبه تیغ؛ آینده ای مبهم و نگران کننده

با توجه به کاهش شدید جوجه ریزی و کمبود خوراک، پیش بینی می شود صنعت مرغداری استان در هفته ها و ماه های آینده به سمت کاهش شدید تولید حرکت کند و این موضوع نه تنها بازار محلی را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه می تواند بر عرضه سایر استان ها نیز اثر بگذارد.

یک عضو اتحادیه مرغداران کردستان در گفت وگو با خبرنگار ما هشدار می دهد: اگر ظرف ده روز آینده تصمیم جدی برای تأمین نهاده گرفته نشود، بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل می شوند؛ برخی مرغداری ها الآن هم نیمه تعطیل هستند و فقط با امید به اینکه شاید دان برسد، چراغشان را روشن نگه داشته اند.

مرغ یکی از اصلی ترین منابع پروتئین در سبد غذایی مردم است و بحران موجود در صورت تداوم می تواند به کاهش شدید عرضه و افزایش بیش از حد قیمت ها منجر شود؛ به بیان ساده تر، ادامه روند فعلی می تواند امنیت غذایی خانوار را تحت تأثیر قرار دهد.

یک استاد اقتصاد کشاورزی در سخنی هشداردهنده می گوید: اگر نهاده به موقع تأمین نشود، موج جدید گرانی مرغ و تخم مرغ اجتناب ناپذیر خواهد بود و امنیت غذایی کشور وابسته به تولید پایدار است و تولید پایدار بدون تأمین خوراک ممکن نیست.

هشدار جدی درباره فروپاشی زنجیره تولید مرغ در کردستان

کارشناسان و فعالان صنفی چند راهکار فوری را پیشنهاد می کنند: بازگشایی فوری سامانه بازارگاه و توزیع منظم نهاده، تامین ارز لازم برای واردات کافی ذرت و سویا، افزایش نظارت بر فرآیند توزیع و برخورد با احتکار کنندگان، ایجاد شفافیت در مسیر واردات تا تحویل به مرغدار و همچنین حمایت مالی از مرغداری هایی که در آستانه تعطیلی هستند.

یک فعال صنفی می گوید: اگر امروز اقدام شود، شاید بتوانیم از یک بحران بزرگ جلوگیری کنیم؛ اما اگر تصمیم گیری باز هم به تأخیر بیفتد، به زودی باید با صنعت مرغداری خداحافظی کنیم.

کردستان این روزها تصویر واضحی از یک بحران ملی است؛ سامانه های توزیع کار نمی کنند، نهاده ها به مرغداران نمی رسد، تولید کاهش یافته و قیمت ها دست نیافتنی شده اند و در چنین شرایطی، تأمین نهاده نه یک مطالبه صنفی، بلکه یک ضرورت حیاتی برای حفظ امنیت غذایی مردم است.

اگر تصمیم گیران هر چه سریع تر وارد عمل نشوند، خاموشی مرغداری ها و کمبود گسترده مرغ چیزی بیش از یک پیش بینی نخواهد بود؛ بلکه واقعیتی نزدیک در بازارهای استان و کشور خواهد شد.