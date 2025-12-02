جمعیت اقلیم کردستان و مناطق مورد مناقشه از ۱۰ میلیون نفر گذشت

به گزارش کردپرس، بر اساس نتایج نهایی سرشماری، جمعیت اقلیم کردستان و مناطق موردمناقشه میان اقلیم کردستان و عراق به ۱۰ میلیون و ۴۹۶ هزار و ۱۱۲ نفر رسیده است.

از این تعداد، ۶ میلیون و ۵۱۹ هزار و ۱۲۹ نفر در چهار استان اقلیم کردستان و ۳ میلیون و ۹۴۹ هزار و ۹۸۳ نفر در مناطق مورد مناقشه سکونت دارند.

جمعیت اقلیم کردستان براساس استان‌ها:

استان اربیل: ۲ میلیون و ۵۱۷ هزار و ۵۳۴ نفر

سلیمانیه و حلبچه: ۲ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۷۲۴ نفر

دهوک: ۱ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۸۷۱ نفر



جمعیت مناطق مورد مناقشه براساس استان‌ها:

کرکوک: ۲ میلیون و ۳۴ هزار و ۶۲۷ نفر

خانقین: ۲۶۰ هزار و ۹۰۷ نفر

ناحیه‌ها و شهرهای دیگر:

نیمی از کفری که به دیاله محاسبه شده: ۶۶ هزار و ۴۳۷ نفر

شاربان: ۲۵۴ هزار و ۳۴۶ نفر

مندلی: ۴۹ هزار و ۳۴۸ نفر

تلکِیف: ۴۰۶ هزار و ۷۳۲ نفر

الحمدانیه: ۲۴۹ هزار و ۷۳۲ نفر

مخمور: ۲۱۲ هزار و ۳۵۷ نفر



براساس سرشماری، جمعیت شنگال ۲۰۱ هزار و ۲ نفر است و بخشی از شیخان که جزو نینوا حساب شده، ۶۹ هزار و ۲۷۹ نفر جمعیت دارد. جمعیت خورماتو نیز ۱۴۷ هزار و ۲۱۶ نفر ثبت شده است.

سرشماری سراسری عراق و اقلیم کردستان در آبان سال گذشته انجام شد و در ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵ نتایج نهایی آن اعلام گردید. براساس این نتایج، جمعیت عراق و اقلیم کردستان به ۴۶ میلیون و ۱۱۸ هزار و ۷۹۳ نفر رسیده است.

---

تصمیمات هیئت وزیران عراق درباره سرشماری در کردستان عراق

پایبندی به حکم دادگاه فدرال (شماره ۷۳/فدرالی/۲۰۱۰) درباره سرشماری جمعیت.

در مناطق مورد مناقشه، تیمی مشترک از سه قومیت (عرب‌ها، کردها و ترکمان‌ها) سرشماری را انجام می‌دهند و فردی مسیحی نیز در مناطق با اکثریت مسیحی به این تیم افزوده می‌شود.

اداره آمار عراق و اداره آمار اقلیم، با همکاری وزارت کشور فدرال، اطلاعات وزارتخانه‌ها را با نتایج سرشماری تطبیق می‌دهند: پرونده‌های وزارت کشور، سرشماری ۱۹۵۷ و به‌روزرسانی‌های آن، پرونده‌های وزارت بازرگانی و داده‌های وزارت مهاجرت و جابه‌جایی.

نتایج سرشماری و داده‌های مربوط باید با آمارهای قبلی مقایسه شود. این کار توسط کارشناسان وزارت برنامه‌ریزی عراق و وزارت برنامه‌ریزی اقلیم براساس توافق مشترک انجام می‌شود. فهرست ویژه‌ای برای این مناطق تنظیم می‌شود و هر دو وزارتخانه نسخه‌ای از نتایج را در اختیار دارند.

پایبندی به اصول ثبت آمار مربوط به مهاجران و آوارگان در مناطق متشنج و سایر استان‌ها براساس اسناد رسمی.

تیم فنی آمار اقلیم در اتاق عملیات مرکزی سرشماری حضور دائمی داشته باشد تا بر روند سرشماری نظارت و از سلامت مراحل اطمینان حاصل کند.

اداره آمار اقلیم موظف است بلافاصله دوره آموزش فشرده برای سرشماری‌کنندگان را آغاز کند تا برای آغاز روند سرشماری سراسری جمعیت و اقامت در ۲۰ نوامبر ۲۰۲۴ آماده باشند.