مناقشه میان بغداد و اربیل بر سر توقف تولید گاز در کورمور/ واکنش داناگاز

به گزارش کردپرس، پس از حمله اخیر به میدان گازی کورمور، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق از دولت اقلیم کردستان خواسته بود تولید گاز در این میدان به‌طور موقت متوقف شود تا کمیتهٔ تحقیق نتایج بررسی‌های خود را اعلام کند. با این حال، منابع «المانیتور» گزارش داده‌اند که اقلیم کردستان این درخواست را رد کرده است.

به گفتهٔ این گزارش، امتناع اربیل از تعلیق تولید باعث تشدید اختلافات میان دو طرف و ورود روابط بغداد و اقلیم به مرحله‌ای تازه از تنش شده است. این در حالی است که اعضای کمیتهٔ امنیتی پیشتر وعده داده بودند نتایج تحقیق درباره حمله را طی ۷۲ ساعت منتشر کنند، اما تاکنون هیچ گزارش رسمی ارائه نشده است.

با این حال، نشریه نیوریجن به نقل از سخنگوی شرکت داناگاز، اپراتور اصلی میدان گازی کورمور نوشت: ادعای دستور السودانی برای توقف تولید در میدان گازی کورمور تا روشن شدن موضوع کاملا نادرست است. السودانی بر لزوم ازسرگیری هرچه سریع تر تولید گاز در این میدان تاکید داشته است.

میدان گازی کورمور یکی از مهم‌ترین منابع تأمین انرژی اقلیم کردستان است و اختلاف جدید بر سر توقف یا ادامهٔ تولید، نگرانی‌ها درباره تأثیر آن بر همکاری‌های اقتصادی و امنیتی میان بغداد و اربیل را افزایش داده است.