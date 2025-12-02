رفع تصرف ۷۴ هزار مترمربع اراضی ملی در مهاباد

به گزارش کردپرس، سوران کریمی در حاشیه اجرای رفع تصرف اراضی ملی در شهرستان مهاباد، گفت: با هوشیاری نیروهای یگان حفاظت از اراضی ملی سازمان ملی زمین و مسکن در این شهرستان طی امسال بیش از ۷۴هزار مترمربع از اراضی ملی این شهرستان با همراهی دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی رفع تصرف شده است.

او افزود: ارزشی ریالی این میزان زمین رفع تصرف شده بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

کریمه ادامه داد: پیشگیری از تصرف اراضی ملی و جلوگیری از وارد آمدن هرگونه خسارت به مردم در اولویت حفاظت از اراضی این ادره است.

رئیس اداره راه و شهر سازی مهاباد گفت: نیروهای یگان حفاظت از اراضی ملی سازمان ملی زمین و مسکن در پیشگیری از تصرف اراضی ملی در تمامی ایام هفته و طول شبانه روز گشت های منظم و دقیقی دارند.

کریمی در پایان تاکید کرد: جلوگیری از هرگونه اختلال، تصرف، تجاوز، ایجاد مزاحمت، ممانعت از ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی ملی و برخورد با متخلفان و معرفی آنها به مراجع قضایی از وظایف مهم یگان حفاظت از اراضی ملی سازمان ملی زمین و مسکن در این شهرستان است.