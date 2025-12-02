به گزارش کردپرس؛ این کنسرت شامل مجموعهای از قطعات ساختهی نوید دهقان و علیرضا گرانفر است و همچنین آثاری از استادان برجستهی موسیقی ایران همچون مرتضیخان نیداوود و علی تجویدی در فهرست برنامه قرار دارد.
قطعات این کنسرت در دستگاه شور و آوازهای دشتی و اصفهان اجرا میشود؛ حوزههایی که همواره جایگاه ویژهای در موسیقی اصیل ایرانی داشته و قابلیت بالایی برای بیان احساسات و روایتهای آوازی دارند.
گروه قمر و مصطفی جلالیپور امسال فعالیتهای صحنهای پررنگی را پشت سر گذاشتهاند. آنان نوروز ۱۴۰۳ را با یک کنسرت روستایی در کاروانسرای تاریخی مزینان از بخش داورزن سبزوار آغاز کردند؛ اجرایی که با استقبال گستردهی مردم منطقه روبهرو شد و فضای متفاوتی از مواجههی موسیقی دستگاهی با یک بستر فرهنگی بومی را رقم زد.
پس از آن، در خردادماه، این گروه به همراه چاووشنوازان خراسان در مشهد دو شب در مجتمع شریعتی روی صحنه رفتند و بار دیگر با استقبال علاقهمندان مواجه شدند.
گروه قمر با کنسرت «دیدارِ پاییزی» به تالار وحدت بازمیگردد؛ محلی که در سالهای اخیر شاهد چندین اجرای موفق این گروه بوده است. این حضور تازه فرصتیست برای علاقهمندان تا بار دیگر با رنگآمیزی صوتی گروه و شیوهی آوازی مصطفی جلالیپور دیدار کنند.
گفتنیست سال گذشته در جشن خانهی موسیقی ایران، آلبوم «ماه پشت ابر» از گروه قمر با خوانندگی مصطفی جلالیپور و سالار عقیلی، از میان ۲۰۰ آلبوم منتشرشده بین سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، به عنوان یکی از پنج کاندیدای نهایی دریافت جایزهی بهترین آلبوم موسیقی ایرانی (ردیفِ دستگاهی) شناخته شد؛ موفقیتی که جایگاه این گروه را در میان جریانهای فعال موسیقی امروز ایران تثبیت کرد.
این کنسرت، برای دوستداران موسیقی ایرانی، فرصتی تازه برای شنیدن آثار آهنگسازان نسل امروز در کنار قطعات ماندگار پیشینیان خواهد بود و انتظار میرود همچون اجراهای گذشته با استقبال قابلتوجهی مواجه شود.
بلیط کنسرت دیدار پاییزی در سایت ایران کنسرت iranconcert.com قابل تهیه است .
