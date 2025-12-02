چرایی اهمیت میدان گازی تحت کنترل اقلیم کردستان عراق

به گزارش کردپرس، نشریه نشنال کانتکس درباره چرایی اهمیت میدان گازی کورمور و مناقشات داخلی و خارجی بر سر آن نوشت: میدان گازی کورمور، به‌عنوان اصلی‌ترین منبع تأمین گاز اقلیم کردستان و یکی از مؤثرترین عناصر در معادلات تولید برق عراق، اکنون در نقطه تمرکز یک رقابت چندلایه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار گرفته است. حمله هدفمند ۲۶ نوامبر، که از طریق اصابت دقیق به مخزن نقتا موجب توقف کامل تولید شد، حامل این پیام بود که هر تحول ساختاری در جایگاه اقلیم در بازار انرژی، با واکنش بازیگرانی مواجه خواهد شد که تغییر موازنه موجود را تهدیدآمیز تلقی می‌کنند.

اهمیت کورمور از دو جهت برجسته است: نخست، وابستگی بخش عمده برق اقلیم ــ بیش از دو سوم تولید ــ به گاز این میدان و نقش آن در تأمین حدود ۱۷۰۰ مگاوات برق برای شبکه تحت کنترل دولت فدرال؛ دوم، قرار گرفتن این میدان در مرکز شبکه در حال گسترشی از خطوط لوله ای است که مسیر چمچمال را به اربیل و دهوک و سپس به زیرساخت‌های ملی عراق متصل می‌سازد. این شبکه جدید، با مشارکت شرکت‌ها و نهادهای نزدیک به هر دو حزب اصلی اقلیم ــ اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان ــ در حال توسعه است و ظرفیت آن، پس از ارتقای اخیر پروژه KM250)، وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شده است.

در سطح راهبردی، تکمیل این زیرساخت گازرسانی، اقلیم کردستان را از بازیگری متکی بر صادرات نفت خام به کنشگری بدل می‌کند که توانایی تأمین پایدار برق عراق و ایجاد ظرفیت‌های بالقوه برای اتصال به مسیرهای انتقال گاز به ترکیه و فراتر را داراست. این روند، توجه و حمایت قدرت‌های فرامنطقه‌ای را جلب کرده و در محاسبات جدید آنها برای تثبیت شبکه برق عراق و ایجاد موازنه‌ای تازه در حوزه انرژی جایگاهی برجسته یافته است.

با وجود این، روند شکل‌گیری این نظم نوظهور با فشارهای قابل توجهی مواجه است. حملات مکرر و هدفمند به کورمور نشان می‌دهد که بخشی از بازیگران حاضر در ساختار انرژی عراق، توسعه ظرفیت گازی اقلیم را به‌عنوان عاملی که می‌تواند موقعیت را در میان‌مدت تضعیف کند، ارزیابی می‌کنند. این فشارها در زمانی تشدید شده که پروژه‌های کلیدی ــ از جمله خطوط لوله جدید چمچمال–اربیل و طرح‌های توسعه بخش شمالی اقلیم ــ تا میانه سال ۲۰۲۶ وارد مراحل حساس اجرا می‌شوند.

در مجموع، کورمور اکنون نه‌تنها یک میدان تولید گاز، بلکه عنصری تعیین‌کننده در تحول جایگاه اقلیم، بازتعریف روابط آن با بغداد و ساختار آینده بازار انرژی عراق است. موفقیت یا ناکامی این پروژه‌ها می‌تواند مسیر نقش‌آفرینی اقلیم در عرصه انرژی، میزان نفوذ آن در معادلات ملی و ظرفیت آن برای تاب‌آوردن در برابر رقابت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را در سال‌های پیش‌رو تعیین کند.