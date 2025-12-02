به گزارش خبرگزاری کردپرس، تاج‌الدین صالحیان در نشست هماهنگی برگزاری آیین‌های گرامیداشت مقام زن و روز مادر در استان ایلام با تاکید بر اجرای برنامه‌ها و طراحی بسته‌ جامع برای تقویت مشارکت اجتماعی و ارتقای منزلت زن در جامعه ایرانی- اسلامی، بر ضرورت جذب همه اقشار زنان از دختران تا زنان فعال اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت شنیدن صدای همه سلیقه‌های زنان در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و دولت چهاردهم، یادآور شد: رویکرد و اولویت وفاق‌گرایی در برنامه‌های ویژه این هفته استان، تقویت و افزایش مشارکت همگانی زنان با محور عدالت‌محوری باشد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام با تاکید بر این که تقویت سرمایه اجتماعی زنان از نیازهای بنیادین و مؤثر حکمرانی اجتماعی است، یادآور شد: حمایت از کارآفرینی و توسعه مهارت‌های تخصصی بانوان، شناسایی و معرفی الگوهای موفق زن ایرانی، راه‌اندازی بازارچه‌های محلی و جشنواره‌های فرهنگی و هنری از اقدام‌های مؤثر برای ترویج و معرفی توانمندی‌های زنان است.

صالحیان ادای دین به مقام زن در قالب برنامه‌های گوناگون فرهنگی، هنری و اجتماعی را وظیفه دستگاه‌های اجرایی استان دانست و افزود: مخاطب‌محور بودن برنامه‌های دستگاه‌ها تکلیفی قطعی است اما برخی از گروه‌های بانوان و زنان در جامعه متولی مشخصی ندارند که بخش مهمی از جامعه را تشکیل می‌دهند و باید با نگاه مهربانانه در جذب‌ آنان به برنامه‌های فرهنگی و هنری کوشید.

وی با تاکید بر این‌ که سالروز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) بهترین زمان برای پیوند دوباره اقشار مختلف و پرظرفیت بانوان جامعه با فرهنگ و هویت زن ایرانی اسلامی است، گفت: بخش بزرگی از زنانی که تصور رعایت نکردن برخی هنجارها درباره آنان وجود دارد در بزنگاه‌های ملی محکم‌ و استوار پای انقلاب و نظام می‌ایستند و از کشور دفاع می‌کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام با اشاره به این‌ که بانوان و دختران در جنگ تحمیلی ۱۲ روز برای دفاع از کشور در صحنه حضوری گسترده و نقشی فعال داشتند، بر لزوم استفاده از هنر ایرانی و اصیل برای تقویت فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی زنان تاکید کرد و خواستار فعالیت دستگاه‌های فرهنگی و هنری برای تولید آثار اثرگذار و ماندگار در این زمینه شد.

صالحیان با تاکید بر این‌که نقش و هویت زن ایرانی نماد و الگوی جامعه اسلامی در جهان است، گفت: دستگاه‌های فرهنگی با حضور میدانی و اجرای برنامه‌های جذاب در خیابان‌ها و معابر سهم خود را در ترویج فرهنگ ایرانی و اسلامی ادا کنند.