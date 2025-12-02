سه سناریو برای تشکیل کابینهٔ جدید اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، افزایش تنش‌ها میان حزب دموکرات کردستان عراق و حزب اتحادیه میهنی پس از انتخابات عراق، روند تشکیل کابینهٔ جدید اقلیم کردستان را وارد مرحله‌ای حساس و پیچیده کرده است. هر دو حزب، یکدیگر را به سنگ‌اندازی و زیاده‌خواهی متهم می‌کنند و مذاکرات در بن‌بست قرار گرفته است.

موضع حزب دموکرات کردستان عراق

رهبران حزب دموکرات کردستان عراق می‌گویند در روند تقسیم پست‌ها نهایت «سخاوت و انعطاف‌پذیری» را نشان داده‌اند و بیش از سهم واقعی حزب اتحادیه میهنی از کرسی‌های پارلمان، به آن امتیاز داده‌اند. با این حال، به‌گفتهٔ آنان، حزب اتحادیه میهنی همچنان خواهان امتیازات بیشتر است و این روند را طولانی‌تر کرده است.

مسعود بارزانی تأکید کرده که این حزب از این پس «نه آن‌چنان سخاوتمند و نه آن‌چنان انعطاف‌پذیر» خواهد بود.

موضع حزب اتحادیه میهنی

در سوی دیگر، حزب اتحادیه میهنی معتقد است که پذیرش پست های نخست‌وزیری و ریاست‌ اقلیم برای حزب دموکرات کردستان عراق از سوی اتحادیه میهنی، خود نشان‌دهندهٔ بیشترین سطح انعطاف بوده است؛ در حالی که حزب دموکرات کردستان عراق تنها ۶۳٪ از مجموع ۶۷ کرسی دو حزب (۴۲ کرسی در برابر ۲۵ کرسی) را در اختیار دارد.

رهبران اتحادیه میهنی همچنین می‌گویند نتایج انتخابات اخیر عراق، چه از نظر تعداد کرسی‌های به‌دست‌آمده و چه موقعیت کلی در بغداد، جایگاه این حزب را نسبت به حزب دموکرات کردستان عراق تقویت کرده است.

سه سناریوی روی میز

با ادامهٔ انسداد سیاسی، اکنون سه سناریوی اصلی برای آیندهٔ دولت اقلیم کردستان مطرح است:

۱. توافق جامع بغداد–اربیل با میانجی‌گری آمریکا

در محتمل‌ترین سناریو، دو حزب ممکن است کل پست‌های اقلیم و بغداد را در قالب یک بستهٔ سیاسی واحد تقسیم کنند. در این حالت، دخالت و میانجی‌گری آمریکا نقش تعیین‌کننده خواهد داشت. این سناریو می‌تواند راه را برای توافقی پایدار میان دو حزب باز کند.

۲. تشکیل کابینه توسط حزب دموکرات کردستان عراق بدون مشارکت حزب اتحادیه میهنی

اگر مذاکرات شکست بخورد، حزب دموکرات کردستان عراق ممکن است گزینهٔ تشکیل کابینهٔ یک‌جانبه را فعال کند. این حزب می‌تواند با جذب ۹ نمایندهٔ دیگر، به اکثریت ۵۱ کرسی برسد و بدون حضور حزب اتحادیه میهنی دولت را تشکیل دهد. در این وضعیت، پست‌های در نظر گرفته‌شده برای حزب اتحادیه میهنی خالی می‌ماند تا شاید این حزب در نهایت، همانند سال ۲۰۱۹، تحت فشار سیاسی و اداری ناچار به پیوستن شود.

۳. برگزاری انتخابات زودهنگام

سناریوی سوم، یعنی برگزاری انتخابات زودهنگام در اقلیم، ضعیف‌تر از دو گزینهٔ دیگر ارزیابی می‌شود. هرچند حزب دموکرات کردستان عراق معتقد است که پس از انتخابات عراق، توازن سیاسی داخل اقلیم به نفع این حزب تغییر کرده و می‌تواند از طریق انتخابات جدید فاصلهٔ خود با حزب اتحادیه میهنی را افزایش دهد، اما اجرای عملی این سناریو دشوار است.

انتخابات سال گذشته تنها پس از بیش از سه سال تأخیر و با فشارهای خارجی برگزار شد و تکرار آن در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد.

موسسه کردستان واچ در آمریکا