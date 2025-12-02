برگزیدگان دومین رویداد رسانه ای طنین استان ایلام معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری کردپرس، جواد نظری، مسئول بسیج رسانه استان ایلام با اعلام این خبر گفت: این رویداد با حضور ۵۰ نفر از بانوان فعال رسانهای استان و شناسایی و معرفی ۷ چهره برتر در حوزههای هنری، ورزشی، علمی و پژوهشی، کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی، قرآن و عترت، آموزش و پرورش و تربیت کودک و نونهال، جلوهای از توانمندی و خلاقیت بانوان ایلامی را به نمایش گذاشت.
وی با بیان این که شرکتکنندگان در قالبهای متنوع رسانهای به تولید و انتشار محتوا پرداختند، افزود: داوری بخش تولید محتوا توسط سه بانوی متخصص در حوزه ارتباطات انجام گرفت و در بخش انتشار، پایشگرهای هوش مصنوعی برای ارزیابی میزان تأثیرگذاری و بازخورد مخاطبان به کار گرفته شد.
نظری در ادامه خاطرنشان کرد: در مجموع، بیش از ۱۵۰ محتوا در قالبهای مختلف تولید و منتشر شد که بیشترین فعالیت در بسترهای تلگرام، ایتا، پست اخبار و اینستاگرام صورت گرفت.
وی تصریح کرد: رویداد رسانهای «طنین» با ثبت ۱۶۷ هزار بازدید از محتواهای تولید شده با هشتک طنین ایلام، نشان داد بانوان رسانهای استان ایلام توانستهاند با خلاقیت و انگیزه، نقش مؤثری در جریانسازی فرهنگی و اجتماعی ایفا کنند.
مسئول سازمان بسیج رسانه استان ایلام در پایان ضمن تقدیر از تلاش بانوان شرکتکننده، این رویداد را گامی ارزشمند در مسیر ارتقای جایگاه زنان در عرصه رسانه و الگوسازی در تراز انقلاب اسلامی برشمرد.
برگزیدگان دومین رویداد رسانه ای طنین به شرح زیر است:
برگزیدگان حوزه تولید محتوا:
- یادداشت و سرمقاله:
مقام اول: فرزانه محمودی (ایلام برتر)
مقام دوم: مریم چراغیان (دنیای ایلام)
مقام سوم مشترک: فرشته قاسمیان (ماناسپهر) و زهرا قاسمیان (پویاخبر)
- گزارش خبری:
مقام اول: مریم نظری (خبرگزاری موج)
مقام دوم مشترک: زهرا موسوی (نگاه اقتصاد) و راضیه صمیمنیا (اخبار صنعت)
مقام سوم: سیده شهناز موسوی (ترنم بهاری)
- تیتر:
مقام اول: مریم جمالوندی (نشریه ایمن)
مقام دوم: زهرا قاسمیان (پویاخبر)
- کلیپ و گزارش ویدئویی:
مقام اول: سمیه محمدی (شکرستان)
- گزارش تحقیقی و تحلیلی:
مقام اول: ناهید ابراهیمی (نگاه اقتصاد)
مقام دوم: زینب خیرالهی (نگاه اقتصاد)
مقام سوم: سمیه محمدی (شکرستان)
- مصاحبه:
مقام اول: فرشته رحیمیان (آوای غرب) و پری یعقوبی (پیغام ایلام)
- مستند:
مقام اول: زهرا بهادری (فضای مجازی صداوسیما)
- اینفوگرافی:
مقام اول: یسنا سادهمیری (دنیای ایلام)
برگزیدگان حوزه انتشار:
- فعالترین کاربران (تعداد پست و اشتراکگذاری):
مقام اول: مریم بالوی فیلی (نوداد امروز)
مقام دوم: فرشته رحیمیان (آوای غرب)
مقام سوم: پری یعقوبی (پیغام ایلام)
- مؤثرترین کاربران (بازدید و بازخورد مخاطب):
مقام اول: زهرا طیبی (خبرگزاری فارس)
مقام دوم: مهسا نظری (خبرگزاری موج)
مقام سوم: پروین سجادی (چشمانداز ایلام)
