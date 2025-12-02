۱۱ آذر ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۸

برگزیدگان دومین رویداد رسانه ای طنین استان ایلام معرفی شدند

سرویس ایلام - دومین رویداد رسانه‌ای «طنین» ویژه بانوان، روز ششم آذرماه ۱۴۰۴ با هدف معرفی زنان شاخص و الگوهای تأثیرگذار در تراز انقلاب اسلامی در دو حوزه مهم تولید محتوا و انتشار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، جواد نظری، مسئول بسیج رسانه استان ایلام با اعلام این خبر گفت: این رویداد با حضور ۵۰ نفر از بانوان فعال رسانه‌ای استان و شناسایی و معرفی ۷ چهره برتر در حوزه‌های هنری، ورزشی، علمی و پژوهشی، کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی، قرآن و عترت، آموزش و پرورش و تربیت کودک و نونهال، جلوه‌ای از توانمندی و خلاقیت بانوان ایلامی را به نمایش گذاشت.  

وی با بیان این که شرکت‌کنندگان در قالب‌های متنوع رسانه‌ای به تولید و انتشار محتوا پرداختند، افزود: داوری بخش تولید محتوا توسط سه بانوی متخصص در حوزه ارتباطات انجام گرفت و در بخش انتشار، پایشگرهای هوش مصنوعی برای ارزیابی میزان تأثیرگذاری و بازخورد مخاطبان به کار گرفته شد. 

نظری در ادامه خاطرنشان کرد: در مجموع، بیش از ۱۵۰ محتوا در قالب‌های مختلف تولید و منتشر شد که بیشترین فعالیت در بسترهای تلگرام، ایتا، پست اخبار و اینستاگرام صورت گرفت.

وی تصریح کرد: رویداد رسانه‌ای «طنین» با ثبت ۱۶۷ هزار بازدید از محتواهای تولید شده با هشتک طنین ایلام، نشان داد بانوان رسانه‌ای استان ایلام توانسته‌اند با خلاقیت و انگیزه، نقش مؤثری در جریان‌سازی فرهنگی و اجتماعی ایفا کنند.

مسئول سازمان بسیج رسانه استان ایلام در پایان ضمن تقدیر از تلاش بانوان شرکت‌کننده، این رویداد را گامی ارزشمند در مسیر ارتقای جایگاه زنان در عرصه رسانه و الگوسازی در تراز انقلاب اسلامی برشمرد.

برگزیدگان دومین رویداد رسانه ای طنین به شرح زیر است:

برگزیدگان حوزه تولید محتوا:

- یادداشت و سرمقاله:  
  مقام اول: فرزانه محمودی (ایلام برتر)  
  مقام دوم: مریم چراغیان (دنیای ایلام)  
  مقام سوم مشترک: فرشته قاسمیان (ماناسپهر) و زهرا قاسمیان (پویاخبر)  

- گزارش خبری:  
  مقام اول: مریم نظری (خبرگزاری موج)  
  مقام دوم مشترک: زهرا موسوی (نگاه اقتصاد) و راضیه صمیم‌نیا (اخبار صنعت)  
  مقام سوم: سیده شهناز موسوی (ترنم بهاری)  

- تیتر:  
  مقام اول: مریم جمالوندی (نشریه ایمن)  
  مقام دوم: زهرا قاسمیان (پویاخبر)  

- کلیپ و گزارش ویدئویی:  
  مقام اول: سمیه محمدی (شکرستان)  

- گزارش تحقیقی و تحلیلی:  
  مقام اول: ناهید ابراهیمی (نگاه اقتصاد)  
  مقام دوم: زینب خیرالهی (نگاه اقتصاد)  
  مقام سوم: سمیه محمدی (شکرستان)  

- مصاحبه:  
  مقام اول: فرشته رحیمیان (آوای غرب) و پری یعقوبی (پیغام ایلام)  

- مستند:  
  مقام اول: زهرا بهادری (فضای مجازی صداوسیما)  

- اینفوگرافی:  
  مقام اول: یسنا ساده‌میری (دنیای ایلام)  

برگزیدگان حوزه انتشار:

- فعال‌ترین کاربران (تعداد پست و اشتراک‌گذاری):  
  مقام اول: مریم بالوی فیلی (نوداد امروز)  
  مقام دوم: فرشته رحیمیان (آوای غرب)  
  مقام سوم: پری یعقوبی (پیغام ایلام)  

- مؤثرترین کاربران (بازدید و بازخورد مخاطب):  
  مقام اول: زهرا طیبی (خبرگزاری فارس)  
  مقام دوم: مهسا نظری (خبرگزاری موج)  
  مقام سوم: پروین سجادی (چشم‌انداز ایلام)

