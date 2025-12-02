کردپرس - مسیر ایلام-بدره- دره شهر یکی از مرگبارترین جاده های استان ایلام بوده که هر ساله چندین تصادف در این مسیر اتفاق افتاده و سالیانه چندین نفر جانشان را در این مسیر از دست داده یا اینکه با نقص عضو و مجروح شدن برای همیشه با زندگی عادی خداحافظی کرده و در کنج خانه روزگار تلخی را تجربه می کنند.

اگرچه که در عمده تصادفات رانندگی در این مسیرها که البته نمونه های آن در نقاط دیگر استان از جمله جاده ایلام- سیروان یا جاده مهران- دهلران هم وجود دارد معمولا خطاهای انسانی دلیل حوادث اعلام و گزارش می شوند اما قطعاً نقش غیر استاندارد و ناایمن بودن این جاده ها در این تصادفات بر کسی پوشیده نیست، چرا که چنانچه این جاده ها، استاندارد و چند بانده باشند حتی در صورت خطاهای انسانی در رانندگی باز هم تلفات جانی و مالی به حداقل می رسد.

این مسیر با اینکه سالهای سال است اقدامات بهسازی در آن در جریان است اما این اقدامات چنان کند، فرسایشی و کم تأثیر است که در این سالها شاهد تغییرات ملموسی در ایمنی و تعریض شدن این مسیرها نیستیم که حاصل آن دهها تصادف مرگباری است که سالیانه در این مسیر شاهد آن هستیم.

در کمال شگفتی در برخی از نقاط این مسیر جاده ای که از ایلام تا دره شهر مسافت آن به ۱۵۰ کیلومتر هم نمی رسد چند دهه است که اقدامات بهسازی و اصلاحی در جریان بوده و این عملیات ها همچنان به سرانجام نرسیده اند.

در حدود یک دهه گذشته عمده تمرکز حوزه راهسازی استان ایلام متمرکز بر مسیر کرمانشاه-ایلام- مهران بوده و بر اساس آمارهایی که ارائه می شود هر ساله میلیاردها تومان اعتبارات عمرانی و اربعینی در حوزه راهسازی استان ایلام در این مسیر هزینه می شود در حالی‌که سهم مسیرهای دیگر از این اعتبارات ناچیز بوده است.

این در حالی است که مسیر اربعین و عتبات عالیات صرفاً مسیر مذکور نبوده و همین مسیر ایلام- بدره- دره شهر هم یکی از مسیر های تردد زائران عتبات عالیات بوده و اتفاقا در همین تصادف دو روز گذشته در مسیر بدره که هشت نفر کشته و زخمی بر جای گذاشت گفته شده یکی از خودروهای این حادثه از زائران عتبات عالیات برگشته از کشور عراق بوده اند.

اگرچه در حوزه های راهسازی استان اولویت ها مهم است اما به فراموشی سپردن مسیرهای دیگری همچون مسیر ایلام- بدره- دره شهر شایسته نیست و این مسیر نیز نیازمند توجه و نگرشی جدید توسط حوزه عمرانی و راهسازی استان است.

مظلومیت و بی خاون بوده مسیر ایلام-بدره – دره شهر در این سال‌ها در حدی بوده که هم اکنون در این مسیر علی رغم اقدامات درخوری که صورت گرفته هنوز هم حتی چند کیلومتر مسیر استاندار و چهارخطه که با خیال راحت و بدون ترس از انحراف هر لحظه ای خودروهای مقابل بتوان در آن رانندگی کرد وجود ندارد که حاصل آن همین حوادث مرگبار رانندگی است که ارمغان آن داغدار شدن خانواده های بسیاری در طول سال است. ضمن اینکه ایمن نمودن مسیر مذکور را علاوه بر اقدامات بهسازی و استاندارد سازی عمرانی، از طریق اقدامات امنیتی و پلیسی، نصب علامت ها و تابلوهای هشدار دهنده و سرعت گیرهای استاندارد هم می توان ارتقاء بخشید.

مسیر ایلام- بدره-دره شهر علاوه بر اینکه ارتباط دهنده مرکز استان با سه شهرستان گردشگر پذیر بدره، دره شهر و آبدانان است، یکی از مسیرهای مهم ارتباطی بین استان ایلام با خوزستان و همچنین استان ایلام با استان لرستان و مرکز کشورمان است که امیدواریم حوادث تلخ و ناگواری که هر از گاهی کام هم استانی های عزیزمان را تلخ و خانواده هایی را به سوگ می نشاند باعث تلنگری به مسئولان کشور و استان، نماینده محترم مردم شهرستانهای جنوبی استان در مجلس، استاندار محترم و حوزه راهسازی استان برای تسریع بخشیدن به روند بهسازی، ایمن سازی و استاندارد نمودن این مسیر باشند؛ موضوعی که مطالبه مهم مردم شهرستان های مذکور از مسئولان مذکور بوده تا چنین حوادث تلخ و ناگواری به حداقل رسیده و خانواده های کمتری داغدار شوند.