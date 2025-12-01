آذربایجان غربی از فردا سردتر می شود

به گزارش کردپرس، مهدی صابری افزود: بر اساس بررسی آخرین نقشههای هواشناسی طی امروز و فردا گذر امواج تراز میانی جو از آسمان استان شرایط ناپایدار جوی را به همراه خواهد داشت.
او ادامه داد: این وضعیت سبب بارشهای خفیف برف و باران در برخی نواحی شمالی استان و وزش باد نسبتا شدید در برخی ساعات در نیمه جنوبی استان خواهد شد.
صابری گفت: شدت ناپایداریها برای دو روز آینده پیش بینی میشود و لذا طی این مدت از شدت آلایندهها کاسته شده و بهبود کیفیت هوا در شهرهای بزرگ و پرجمعیت استان انتظار میرود.
رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی بیان کرد: بررسی الگوهای دمایی حاکی از روند کاهشی دما از فردا تا پایان هفته جاری در سطح استان خواهد بود.
او در خصوص دمای هوای ارومیه نیز گفت: بیشینه و کمینه دما در ارومیه مرکز استان ۱۴ و منفی یک درجه سانتیگراد است.
نظر شما