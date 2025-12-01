تأمین اعتبار ۵۸ میلیارد ریالی هنرستان ۴۸۰ نفری بهاران سنندج با مشارکت ۱۷۶ مؤدی

به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله‌گری با بیان اینکه در سال جاری ۶۶ درصد از اعتبار موردنیاز این پروژه از محل مالیات‌های نشان‌دار تأمین شده است، گفت: مشارکت مؤدیان نقش مؤثری در سرعت‌بخشی به تکمیل فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت محیط‌های یادگیری دانش‌آموزان دارد.

وی اظهار کرد: این پروژه سال گذشته نیز ۵۰ میلیارد ریال اعتبار از محل طرح نشان‌دار کردن مالیات دریافت کرده و استمرار این حمایت مالی، روند اجرایی آن را به‌طور چشمگیری تسهیل کرده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان با تأکید بر اینکه بازگشت مالیات‌های پرداختی به جامعه یکی از مهم‌ترین اهداف طرح نشان‌دار کردن مالیات است، افزود: توسعه زیرساخت‌های آموزشی، سرمایه‌گذاری مستقیم بر آینده استان و تربیت نیروی انسانی توانمند محسوب می‌شود.

فعله‌گری از همراهی مؤدیان قدردانی کرد و ادامه داد: مشارکت آگاهانه مردم در پرداخت مالیات زمینه‌ساز تکمیل پروژه‌های حیاتی و گامی مؤثر در مسیر پیشرفت و عدالت آموزشی در کردستان است.