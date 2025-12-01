۳۰ نماینده اروپایی خواستار خروج PKK از فهرست سازمان های تروریستی اتحادیه اروپا شدند

به گزارش کردپرس، بیش از ۳۰ نماینده پارلمان اروپا از گروه‌های چپ، سبزها/اتحاد آزاد اروپا و سوسیال‌دموکرات‌ها، پس از اعلام «پایان مبارزه مسلحانه و آغاز فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز» از سوی PKK، پرسشی رسمی را خطاب به نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی، ثبت و به پارلمان ارائه کردند.

به نوشته مزوپوتامیا، این پرسش در ۲۱ نوامبر به‌طور رسمی به پارلمان اروپا تحویل داده شده و از نماینده عالی اتحادیه اروپا خواسته شده است درباره موضع اتحادیه اروپا در برابر این تحول تاریخی توضیح دهد.

نمایندگان امضاکننده تأکید کرده‌اند که اتحادیه اروپا تصمیم PKK برای کنار گذاشتن سلاح را «مثبت» ارزیابی کرده، اما اگر اروپا واقعاً خواهان صلح و راه‌حل پایدار در ترکیه و منطقه است، باید اقدام‌های عملی و مشخص انجام دهد.

نمایندگان اروپایی در متن خود یادآوری می‌کنند که شورای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ پس از آن‌که گروه فارک (FARC) در کلمبیا سلاح‌ها را تحویل داد، نام آن را از «فهرست سازمان‌های تروریستی» حذف کرد.

آنها پرسیده‌اند:

آیا اتحادیه اروپا قصد دارد روند مشابهی را برای PKK آغاز کند؟

و اگر چنین قصدی وجود دارد، در چه زمان و تحت چه شرایطی این پیشنهاد به شورای اتحادیه اروپا ارائه خواهد شد؟

در این پرسش همچنین از نماینده عالی اتحادیه اروپا خواسته شده توضیح دهد نهادهای سیاست خارجی اروپا برای حمایت از یک فرایند صلح جامع، پایدار و فراگیر در ترکیه چه برنامه‌هایی دارند و چه اقدام‌های مشخصی را مدنظر گرفته‌اند.

نمایندگان تأکید کرده‌اند که اعلام خلع سلاح از سوی PKK یک فرصت تاریخی برای صلح منطقه‌ای است و موضع اتحادیه اروپا در این مرحله می‌تواند «تعیین‌کننده» باشد.

فهرست نمایندگان امضاکننده

گروه چپ (چپ متحد اروپا)

پِر کلاوسن – Per Clausen

لیلا شائِبی – Leila Chaibi

هانا گِدین – Hanna Gedin

دانیلو دِلاواله – Danilo Della Valle

کاتلین فانچِن – Kathleen Funchion

مِریا کیلونِن – Merja Kyllönen

لی آندرسون – Li Andersson

یوسی سارامو – Jussi Saramo

رودی کِنِس – Rudi Kennes

لین بُیلَن – Lynn Boylan

سباستیان اِوِردینگ – Sebastian Everding

مارتین شیرْدِوان – Martin Schirdewan

اوزلم دمیرل – Özlem Demirel

دامیِن کارِم – Damien Carême

آنتونی اسمیت – Anthony Smith

مانون اوبری – Manon Aubry

اِما فورُو – Emma Fourreau

میمو لوکانو – Mimmo Lucano

ایلاریـا سالیس – Ilaria Salis

پرناندو بارِنا آرتسا – Pernando Barrena Arza

ایزابل سِرا سانچِز – Isabel Serra Sánchez

گروه سبزها / اتحاد آزاد اروپا

لئولوکا اورلاندو – Leoluca Orlando

بِنِدتّا اسکودِری – Benedetta Scuderi

دیانا ریبا یی خینِر – Diana Riba i Giner

آنا میراند ا پاز – Ana Miranda Paz

گروه سوسیال‌دموکرات‌ها