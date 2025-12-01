۱۰ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۳

۳۰ نماینده اروپایی خواستار خروج PKK از فهرست سازمان های تروریستی اتحادیه اروپا شدند

سرویس ترکیه - بیش از ۳۰ نماینده از گروه‌های چپ، سبز و سوسیال‌دموکرات در پارلمان اروپا با طرح پرسشی رسمی از نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی، خواستار توضیح درباره اقدام‌های عملی اتحادیه اروپا پس از اعلام خلع سلاح از سوی PKK شدند؛ از جمله شفاف‌سازی درباره امکان خروج نام این سازمان از فهرست تروریستی اتحادیه اروپا.

به گزارش کردپرس، بیش از ۳۰ نماینده پارلمان اروپا از گروه‌های چپ، سبزها/اتحاد آزاد اروپا و سوسیال‌دموکرات‌ها، پس از اعلام «پایان مبارزه مسلحانه و آغاز فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز» از سوی PKK، پرسشی رسمی را خطاب به نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی، ثبت و به پارلمان ارائه کردند.

به نوشته مزوپوتامیا، این پرسش در ۲۱ نوامبر به‌طور رسمی به پارلمان اروپا تحویل داده شده و از نماینده عالی اتحادیه اروپا خواسته شده است درباره موضع اتحادیه اروپا در برابر این تحول تاریخی توضیح دهد.

نمایندگان امضاکننده تأکید کرده‌اند که اتحادیه اروپا تصمیم PKK برای کنار گذاشتن سلاح را «مثبت» ارزیابی کرده، اما اگر اروپا واقعاً خواهان صلح و راه‌حل پایدار در ترکیه و منطقه است، باید اقدام‌های عملی و مشخص انجام دهد.

نمایندگان اروپایی در متن خود یادآوری می‌کنند که شورای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ پس از آن‌که گروه فارک (FARC) در کلمبیا سلاح‌ها را تحویل داد، نام آن را از «فهرست سازمان‌های تروریستی» حذف کرد.

آنها پرسیده‌اند:

آیا اتحادیه اروپا قصد دارد روند مشابهی را برای PKK آغاز کند؟

و اگر چنین قصدی وجود دارد، در چه زمان و تحت چه شرایطی این پیشنهاد به شورای اتحادیه اروپا ارائه خواهد شد؟

در این پرسش همچنین از نماینده عالی اتحادیه اروپا خواسته شده توضیح دهد نهادهای سیاست خارجی اروپا برای حمایت از یک فرایند صلح جامع، پایدار و فراگیر در ترکیه چه برنامه‌هایی دارند و چه اقدام‌های مشخصی را مدنظر گرفته‌اند.

نمایندگان تأکید کرده‌اند که اعلام خلع سلاح از سوی PKK یک فرصت تاریخی برای صلح منطقه‌ای است و موضع اتحادیه اروپا در این مرحله می‌تواند «تعیین‌کننده» باشد.

فهرست نمایندگان امضاکننده

گروه چپ (چپ متحد اروپا)

  • پِر کلاوسن – Per Clausen

  • لیلا شائِبی – Leila Chaibi

  • هانا گِدین – Hanna Gedin

  • دانیلو دِلاواله – Danilo Della Valle

  • کاتلین فانچِن – Kathleen Funchion

  • مِریا کیلونِن – Merja Kyllönen

  • لی آندرسون – Li Andersson

  • یوسی سارامو – Jussi Saramo

  • رودی کِنِس – Rudi Kennes

  • لین بُیلَن – Lynn Boylan

  • سباستیان اِوِردینگ – Sebastian Everding

  • مارتین شیرْدِوان – Martin Schirdewan

  • اوزلم دمیرل – Özlem Demirel

  • دامیِن کارِم – Damien Carême

  • آنتونی اسمیت – Anthony Smith

  • مانون اوبری – Manon Aubry

  • اِما فورُو – Emma Fourreau

  • میمو لوکانو – Mimmo Lucano

  • ایلاریـا سالیس – Ilaria Salis

  • پرناندو بارِنا آرتسا – Pernando Barrena Arza

  • ایزابل سِرا سانچِز – Isabel Serra Sánchez

گروه سبزها / اتحاد آزاد اروپا 

  • لئولوکا اورلاندو – Leoluca Orlando

  • بِنِدتّا اسکودِری – Benedetta Scuderi

  • دیانا ریبا یی خینِر – Diana Riba i Giner

  • آنا میراند ا پاز – Ana Miranda Paz

گروه سوسیال‌دموکرات‌ها

  • آندریاس شیدِر – Andreas Schieder

  • تایس رویتِن – Thijs Reuten

  • گونتر سیدل – Günther Sidl

  • الیزابت گروس‌مان – Elisabeth Grossmann

  • ماتیاز نِمتس – Matjaz Nemec

  • مارکو تَرقوینیو – Marco Tarquinio

