به گزارش کردپرس، شماره ۳۱۱ روزنامه خۆبوون که بهصورت هفتگی منتشر میشود، این هفته با تیتر اصلی «مذاکرهکننده ارشد عبدالله اوجالان است» به دست خوانندگان رسید. این تیتر برگرفته از یادداشت اصلی شماره به قلم آدار گولان است که در آن، نویسنده سفر اخیر کمیسیون امرالی را رویدادی تعیینکننده ارزیابی میکند و مینویسد این سفر بازتاب گستردهای در سطح داخلی و بینالمللی داشته و توجهات را به نقش محوری اوجالان در روند سیاسی جدید جلب کرده است.
تأکید بر ضرورت آزادی فیزیکی اوجالان
در بخش زیرتیتر روزنامه، گفتوگویی با محمد کاراکوش منتشر شده است. او در این گفتگو با برجسته کردن اهمیت آزادی فیزیکی عبدالله اوجالان تأکید میکند که بدون این آزادی، مسیر صلح و راهحل پایدار قابل تصور نیست. به گفته کاراکوش، «گشایش واقعی در روند صلح تنها زمانی ممکن میشود که اوجالان آزاد باشد».
مجموعهای از تحلیلهای سیاسی و اجتماعی
این شماره از روزنامه خۆبوون شامل مقالهها و تحلیلهای چندین نویسنده درباره تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اخیر نیز هست. از جمله:
-
فلهمز ئولوغ در یادداشتی با عنوان «موضع در برابر راهحل» وضعیت نیروهای سیاسی و موانع حلوفصل را بررسی میکند؛
-
رمضان اولچن در مطلب «بودن و زیستن» به بُعد وجودی و هویتی مقاومت کُردی میپردازد؛
-
خیرهوَلاد سَرحَد در یادداشت «جمهوری دموکراتیک یا پیروزی مقدس» به چشماندازهای سیاسی دوران پیشرو اشاره میکند؛
-
مدنی فرحو در نوشتاری با عنوان «تاریخ تازه و ذهن کودکان کُرد» پیامدهای فرهنگی و نسلی تحولات اخیر را واکاوی میکند.
در این شماره همچنین مقالهها و یادداشتهایی از آدار ژیان، سورگول شێخو، پروفسور دکتر عبدالله پولات، فرات دنگزی، زازا جبلی، نسرین نامدار، فاطمه تاشلی تونچ و سردار آلتان منتشر شده که هر کدام از زاویهای متفاوت به موضوعات روز سیاسی و اجتماعی پرداختهاند و تصویری چندوجهی از وضعیت کنونی ارائه میدهند.
