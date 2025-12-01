تقاطع غیرهمسطح تکیه و چمن سنندج افتتاح شد

به گزارش کرد پرس، این طرح به عنوان یکی از مهم ترین پروژه های عمرانی سال های اخیر اجرا شده و هدف اصلی آن کاهش بار ترافیکی، تسهیل دسترسی ها و افزایش ایمنی تردد در محدوده جنوبی و غربی شهر است.

شهردار سنندج در مراسم افتتاح این پروژه با تأکید بر اینکه رسیدگی به مشکلات ترافیکی از مهم ترین دغدغه های مدیریت شهری است، گفت: در راستای حل این معضل، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تدوین و بخشی از آن ها اجرایی شده است.

سیدانور رشیدی با اشاره به توسعه فضاهای سبز، فضاهای ورزشی و تفریحی در مسیر کمربندی آبیدر و مناطق اطراف، این اقدامات را گامی در جهت افزایش رفاه شهروندان و کاهش فشار ترافیکی بر معابر اصلی عنوان کرد.

وی پروژه تقاطع غیرهمسطح تکیه و چمن را یکی از کلیدی ترین طرح ها در حوزه مدیریت ترافیک شهری دانست و افزود: این پروژه با هدف اتصال سریع تر و ایمن تر مناطق تکیه و چمن به کمربندی آبیدر طراحی و اجرا شده است.

شهردار سنندج اظهار کرد: اجرای این پروژه موجب افزایش ظرفیت ترافیکی، کاهش زمان سفرهای درون شهری، روان سازی تردد در ساعات اوج ترافیک و کاهش احتمال تصادفات خواهد شد.

رشیدی با اشاره به نوآوری های به کاررفته در روند ساخت این طرح، بیان کرد: تقاطع غیرهمسطح تکیه و چمن نخستین پروژه شهری در سنندج است که به صورت پیش ساخته اجرا شد؛ حدود ۵۰ درصد از قطعات شامل دال ها و دیوارهای پیش ساخته در خارج از محل پروژه آماده سازی و نصب شده است که این امر سرعت اجرا و کیفیت ساخت را افزایش داد.

وی این طرح را یکی از مسیرهای مهم برای تسهیل دسترسی شهروندان از جنوب به غرب سنندج دانست و ادامه داد: با افتتاح این پروژه، سنندج یک گام دیگر به توسعه زیرساخت های مدرن شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نزدیک تر شده است.