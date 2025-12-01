سرخط خبرهای۱۰آذرخبرگزاری کردپرس

پ.ک.ک: بدون آزادی اوجالان، هیچ گام تازه‌ای در روند صلح برداشته نخواهد شد

یک فرمانده ارشد حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) اعلام کرد که این گروه تا زمان آزادی عبدالله اوجالان، رهبر خود، و اقدام دولت ترکیه، هیچ گام جدیدی در گفت‌وگوهای غیرمستقیم با آنکارا برنخواهد داشت. به گفته این فرمانده، پ.ک.ک تمام تعهدات خود را طبق خواسته‌های اوجالان انجام داده است. مطالبات اصلی پ.ک.ک شامل آزادی اوجالان و به رسمیت‌شناختن حقوق و هویت کردها در قانون اساسی ترکیه است.

پ.ک.ک در مسیر صلح اقدامات مهمی از جمله کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه، سوختن نمادین سلاح‌ها، و عقب‌نشینی نیروها از خاک ترکیه انجام داده است. با این حال، فرماندهان این گروه تأکید کردند که مبارزه ادامه خواهد یافت، اما دیگر از شیوه‌های مسلحانه استفاده نخواهد شد.



کردهای سوریه متحد راهبردی غرب

کردهای سوریه، که در جنگ با داعش متحد اصلی آمریکا بودند، اکنون در معرض تهدید ناشی از تغییر رویکرد واشنگتن به سوی حکومت احمد الشرع در دمشق قرار دارند. آمریکا به‌دنبال تقویت روابط با دمشق است، حتی اگر این امر به ضرر کردهای سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) تمام شود. این گروه‌ها کنترل مناطق شمال‌شرق سوریه را در دست دارند و از لحاظ استراتژیک، این مناطق از منابع طبیعی حیاتی برای سوریه برخوردارند. ترکیه نیز مخالف خودمختاری کردها در سوریه است و در تلاش است از گسترش آن جلوگیری کند.

کارگردان خبری: میلاد مرادی