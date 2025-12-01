به گزارش کردپرس، محمدرضا اصغری افزود: در راستای اجرای طرحهای شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی در سطحی بالغ بر ۶۱ هزار و ۵۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان، تاکنون بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
او ادامه داد: پیشرفت فیزیکی این طرحها به بیش از ۷۵ درصد رسیده و تاکنون ۳۰ هزار هکتار از اراضی تحت پوشش به بهرهبرداری رسیده است.
اصغری تاکید کرد: تلاش میشود مابقی اراضی تحت پوشش نیز تا آغاز فصل کشت بهاره سال آینده آماده بهرهبرداری شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: عملیات اجرایی این طرحها در جنوب استان شامل شهرستان پیرانشهر و در شمال استان در شهرستانهای خوی، چایپاره، پلدشت، شوط و ماکو بهطور فعال در حال انجام است.
او در پایان بیان کرد: اجرای سامانههای نوین آبیاری و توسعه شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی، نقشی مؤثر در مدیریت منابع آبی، افزایش بهرهوری و پایداری تولید در بخش کشاورزی دارد و این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد.
