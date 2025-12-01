او ادامه داد: پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها به بیش از ۷۵ درصد رسیده و تاکنون ۳۰ هزار هکتار از اراضی تحت پوشش به بهره‌برداری رسیده است.

اصغری تاکید کرد: تلاش می‌شود مابقی اراضی تحت پوشش نیز تا آغاز فصل کشت بهاره سال آینده آماده بهره‌برداری شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: عملیات اجرایی این طرح‌ها در جنوب استان شامل شهرستان پیرانشهر و در شمال استان در شهرستان‌های خوی، چایپاره، پلدشت، شوط و ماکو به‌طور فعال در حال انجام است.