شاخص جمعیتی در مکان یابی آرامستان جدید مهاباد لحاظ شود

به گزارش کردپرس، محمدصادق امیرعشایری در جلسه شورای ترافیک مهاباد اظهار کرد: برخورد با مسافربرهای شخصی فاقد مجوز یک ضرورت است و دستگاه‌های متولی موظف‌اند نسبت به شناسایی و توقف فعالیت آنها اقدام کنند.

او همچنین با اشاره به افزایش دکه‌های غیرمجاز در سطح شهر اظهار کرد: مجموعه شورا و شهرداری باید نسبت به ساماندهی دکه‌ها و جلوگیری از تبعیض میان واحدهای دارای مجوز و فاقد مجوز اقدام جدی داشته باشد.

امیرعشایری ساماندهی ورودی‌های شهر را از اولویت‌های مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: اصلاح هندسی فلکه استاد هژار به‌دلیل قرار گرفتن در ورودی مهاباد و ارتباط دسترسی با بیمارستان در حال احداث، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

او با انتقاد از وضعیت سد معبر در میدان استقلال ادامه داد: طی بازه 10 روزه، عوامل راهنمایی و رانندگی و ماموران شهرداری باید به‌صورت مشترک نسبت به رفع سد معبر و ساماندهی این محدوده اقدام کنند.

فرماندار مهاباد همچنین بر لزوم ایجاد پارکینگ ویژه خودروهای سنگین تأکید کرد و افزود: زمین مناسب برای استقرار این پارکینگ باید هرچه سریع‌تر تعیین و آماده‌سازی شود.

امیر عشایری در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری نمایشگاه شب یلدا اشاره کرد و گفت: به‌منظور جلوگیری از ایجاد ترافیک، مکان برگزاری نمایشگاه باید تغییر یابد تا ترددهای شهری با مشکل مواجه نشود.