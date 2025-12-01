دهوک؛ صدرنشین فقر، بیکاری و هزینه خانوار در اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، بر اساس جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت برنامهریزی عراق که بر مبنای سرشماری سراسری جمعیت در ماه یازدهم سال گذشته تنظیم شده، استان دهوک بالاترین نرخ فقر، بیکاری و هزینه ماهانه خانوار را در عراق و اقلیم کردستان دارد.
همچنین طبق دادههای این سرشماری، کمترین نرخ بیکاری در شهر سلیمانیه، کمترین نرخ فقر در اربیل و پایینترین هزینه متوسط خانوار نیز در سلیمانیه ثبت شده است.
مقایسه نرخ فقر، بیکاری و هزینه خانوار در عراق و اقلیم کردستان
نرخ بیکاری:
-
اقلیم کردستان: ۱۴.۷۹ درصد
-
عراق: ۱۳.۴۸ درصد
نرخ فقر:
-
اقلیم کردستان: ۸.۶ درصد
-
عراق: ۱۷.۵ درصد
میانگین هزینه ماهانه خانوار:
-
اقلیم کردستان: ۱,۴۱۱,۴۹۴ دینار
-
عراق: ۱,۴۳۴,۴۲۲ دینار
نرخ بیکاری در اقلیم کردستان:
-
دهوک: ۱۷.۵ درصد
-
اربیل: ۱۴.۷ درصد
-
سلیمانیه: ۱۳.۶ درصد
نرخ فقر در اقلیم کردستان:
-
دهوک: ۱۴.۸ درصد
-
سلیمانیه: ۷.۹ درصد
-
اربیل: ۵.۹ درصد
میانگین هزینه خانوار در یک ماه:
-
دهوک: ۱,۹۱۳,۱۷۲ دینار
-
اربیل: ۱,۵۱۱,۶۷۹ دینار
-
سلیمانیه: ۱,۲۷۵,۰۰۰ دینار
نظر شما