به گزارش کردپرس، یکی از رهبران حزب «تقدم» اعلام کرد که محمد حلبوسی همچنان «قویترین گزینه» برای تصدی ریاست پارلمان عراق است و بیشتر جریانهای اهلسنت نیز بر او توافق دارند. او همچنین تأکید کرد تشکیل دولت آینده «زمان زیادی نخواهد برد» و اهلسنت این حق را برای خود محفوظ میدانند که برای پست ریاستجمهوری نیز نامزد معرفی کنند.
اسامه راوی، از رهبران حزب تقدم، در گفتوگو با «روداو» اعلام کرد که پس از انتخابات، گروههای سیاسی اهلسنت در چارچوب «شورای سیاسی میهنی» هماهنگ شدهاند؛ شورایی که حدود ۸۰ کرسی پارلمانی را دربرمیگیرد.
این شورای جدید برای هماهنگی و یکپارچهسازی تصمیمات جریانهای اهلسنت ایجاد شده و از ائتلافهای عزم، تقدم، سروری، حَسْم و جماهیر تشکیل شده است.
راوی درباره تقسیم سه منصب رهبری عراق—ریاست پارلمان برای اهلسنت، ریاستجمهوری برای کردها و نخستوزیری برای شیعیان—گفت این مسئله صرفاً «یک عرف سیاسی» است و پشتوانه قانونی یا قانون اساسی ندارد.
او افزود: «اهلسنت خود را پس از چارچوب هماهنگی شیعیان، دومین نیروی سیاسی کشور میدانند، بنابراین طبق حق طبیعی خود خواهان دومین پست عالی کشور یعنی ریاستجمهوری هستیم، نه اینکه به پست سوم یعنی ریاست پارلمان محدود شویم.»
با وجود این دیدگاه درباره سهم پستها، راوی تأکید کرد: «تا این لحظه محمد حلبوسی، رهبر حزب تقدم، قویترین گزینه برای ریاست پارلمان عراق است و اکثریت جریانهای اهلسنت نیز از او حمایت میکنند.»
او درباره روند تشکیل کابینه جدید عراق نیز گفت که این روند «زمان زیادی نخواهد برد» و در چارچوب مهلتهای قانون اساسی پیش خواهد رفت، هرچند تعیین نخستوزیر آینده «یک مأموریت دشوار» است.
راوی دلیل دشواری انتخاب نخستوزیر را وجود فشارها و ملاحظات داخلی و خارجی عنوان کرد و افزود: «نیروهای بینالمللی تلاش خواهند کرد نخستوزیر آینده وابسته به گروههای مسلح یا کشورهای همسایه نباشد، زیرا این مسئله میتواند ثبات داخلی و توازن سیاسی کشور را بر هم بزند.»
