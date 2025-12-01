به گزارش کردپرس، عمار عزاوی، عضو ائتلاف «سیاده»، در گفت‌وگو با رسانه رسمی اعلام کرده است که اسامی مطرح‌شده عبارت‌اند از: محمد حلبوسی، ثابت العباسی، سالم العیساوی، محمود القیسی، محمد التمیمی و مؤسنا السامرائی.

او تأکید کرد هنوز این اسامی به‌طور رسمی اعلام نشده‌اند و احتمال دارد خارج از این فهرست نیز بر سر نام دیگری توافق شود. وی احتمال داد که در نهایت اهل‌سنت تنها بر سر یک نامزد به توافق برسند تا روند رأی‌گیری کوتاه‌تر و آسان‌تر شود؛ چراکه حضور چند نامزد می‌تواند فرآیند انتخاب را طولانی کند، هرچند چنین وضعیتی هم یکی از گزینه‌های محتمل در صورت عدم توافق نهایی خواهد بود.

عزاوی افزود: پس از تثبیت اینکه این پست سهم اهل‌سنت است، چند معیار اصلی برای نامزد مورد حمایت تعیین شده است؛ از جمله اینکه فرد معرفی‌شده شخصیتی رهبری داشته باشد، با همه طیف‌های سیاسی رابطه متوازن برقرار کند، مورد قبول عمومی باشد و هیچ مخالفت جدی علیه او وجود نداشته باشد. به‌گفته او، مهم‌تر از همه این است که نامزد نهایی توانایی اداره موفق پارلمان را داشته باشد.