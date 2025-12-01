جانمایی پایانه جدید عراق در مرز مهران-زرباطیه

به گزارش خبرگزاری کردپرس، معاون عمرانی استاندار ایلام در جلسه هماهنگی و بازدید میدانی از محل پایانه جدید مسافری و تجاری عراق در مرز مهران، اظهار داشت: سالانه بیش از ۸ میلیون نفر از مرز مهران تردد می‌کنند و میلیون‌ها دلار صادرات از این گذرگاه صورت می‌گیرد.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های مرزی و تقویت همکاری‌های دوجانبه برای ارتقای ظرفیت این مرز بین‌المللی ضروری است.

معاون استاندار ایلام با ابراز خرسندی از افتتاح پایانه جدید عراق، گفت: این اقدام گامی مؤثر در راستای تسهیل تردد زائران، بهبود خدمات گمرکی و توسعه مبادلات تجاری است.

در این جلسه، طرف عراقی ضمن اعلام آمادگی برای بازگشایی بخش مسافری پایانه، خواستار تسریع در ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز از سوی طرف ایرانی شد. این درخواست شامل احداث درب جدید ترانزیت کالا، ساخت محوطه گمرکی و ایجاد مسیرهای مناسب برای ترخیص کالا بود.

در پایان، مقرر شد دو گروه مهندسی از ایران و عراق ظرف ۲۰ روز آینده به‌صورت مشترک نسبت به برداشت و نقشه‌برداری دقیق محوطه اقدام کنند. همچنین توافق شد جلسه بعدی با حضور مقامات دو کشور برای تصمیم‌گیری نهایی برگزار شود.