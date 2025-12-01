پروژه های نیمه تمام بازآفرینی شهری باید هرچه سریع تر تعیین تکلیف شوند

به گزارش کرد پرس، کیومرث حبیبی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد بازآفرینی شهری استان کردستان، گفت: در مجموع حدود ۵۸ پروژه نیمه تمام بازآفرینی شهری در استان وجود داشت که بخش عمده ای از آنها طی دو سال گذشته تکمیل شده است، اما هنوز تعدادی از طرح ها تعیین تکلیف نشده و ادامه این وضعیت قابل قبول نیست.

وی با اشاره به تأثیر سیاست های نهضت ملی مسکن بر حوزه بافت های تاریخی و سکونتگاه های غیررسمی، افزود: این سیاست ها سایه سنگینی بر فعالیت های بازآفرینی انداخته است و لازم است ستادهای بازآفرینی در شهرستان ها دوباره فعال شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با تأکید بر اهمیت بافت های تاریخی به عنوان بخش مهمی از هویت فرهنگی استان، اظهار کرد: اگرچه در برخی شهرها اقدامات ارزشمندی انجام شده، اما هنوز بخش قابل توجهی از ظرفیت ها بلاتکلیف باقی مانده است.

حبیبی همچنین با اشاره به هزینه کرد نامتوازن برخی منابع بازآفرینی، از جمله قیر تخصیص یافته است، ادامه داد: اعتبارات تصویب شده برای یک محله یا محدوده مشخص، نباید به مناطق دیگر منتقل شود؛ این اقدام می تواند به برگشت سهمیه استان منجر شود.

وی با تأکید بر لزوم بازگشت بازآفرینی شهری به جایگاه واقعی خود، یادآور شد: پروژه ها باید مبتنی بر امکان سنجی، برنامه اجرایی، زمان بندی مشخص و تأمین منابع باشند. هرگونه کلنگ زنی صوری و نمایشی تضییع حقوق عمومی و خدشه به اعتماد اجتماعی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان اولویت دهی به پروژه های واقع در محدوده های هدف را ضروری دانست و بیان کرد: نباید تأخیر یا عدم تسویه حساب برخی شهرداری ها باعث از دست رفتن سهم استان در تخصیص اعتبارات شود.

حبیبی گفت: انتظار برای دریافت بودجه های جداگانه از راه و شهرسازی باعث عقب ماندن پروژه ها خواهد شد؛ بنابراین شهرداری ها باید بخشی از هزینه های مطالعات و پیگیری پروژه ها را خود برعهده بگیرند.

وی با اشاره به ضرورت بررسی طرح هایی نظیر پیاده راه سازی یا انسداد خیابان ها در شورای ترافیک، اظهار کرد: این موضوعات خارج از اختیارات ستاد بازآفرینی است و باید در مسیر قانونی بررسی شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از پیگیری احیای کاروانسراها و بناهای تاریخی در شهرهای بیجار، سقز و سنندج خبر داد و افزود: هدف از این اقدامات ارتقای ایمنی شهری، ایجاد گشایش در بافت های تاریخی و تسهیل عملیات امداد و نجات در این محدوده ها است.