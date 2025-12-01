رهایی محکوم به قصاص از چوبه دار در سنندج

به گزارش کرد پرس، حجت الاسلام سیدحسین حسینی گفت: خانواده مقتول سنندجی با حضور در ستاد صبر استان و در جلسه ای با حضور معاون حل اختلاف دادگستری، از حق قصاص فرزند خود گذشتند و بدین ترتیب این محکوم از اجرای حکم قصاص رهایی یافت.

وی با اشاره به برگزاری جلسه کارگروه ویژه پیگیری اخذ رضایت در پرونده های قتل کردستان، افزود: در این نشست که با دعوت از اولیای دم و تلاش برای ایجاد صلح و سازش برگزار شد، هفتمین پرونده قتل عمد در سال جاری با رضایت اولیای دم مختومه شد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان اظهار کرد: معاونت حل اختلاف دادگستری کردستان برای دستیابی به نتایج مؤثرتر در پرونده های قتل، از ظرفیت صلح یاران ستاد صبر و اعضای شوراهای حل اختلاف که تجربه و توانمندی بالایی در حل وفصل این گونه دعاوی دارند، بهره می گیرد.

از ابتدای سال جاری تاکنون، ۷ مورد رضایت در پرونده های قصاص با تلاش کمیته صلح و سازش ستاد صبر استان کردستان حاصل شده است.