هزینهٔ عوارض سفر با خودرو شخصی به ایران از ۲۵۰ دلار به ۲۰۰ دلار کاهش یافت

به گزارش کردپرس، یک مقام مسئول در گذرگاه باشماخ اعلام کرد که عوارض سفر با خودروهای شخصی از اقلیم کردستان به ایران از ۲۵۰ دلار به ۲۰۰ دلار کاهش یافته است.

مریوان کریم سعید، مسئول روابط عمومی گذرگاه باشماخ، با اشاره به این تغییر گفت: علاوه بر کاهش هزینه، شرط محدودیت سفر یک‌بار در ماه نیز لغو شده است و شهروندان می‌توانند در طول یک ماه به دفعات دلخواه تردد کنند.

او همچنین افزود: عوارض ورود دوباره شهروندانی که از ایران به اقلیم بازمی‌گردند، ۴۰ هزار دینار تعیین شده است و آنان نیز مانند حالت قبل، محدودیتی در تعداد رفت‌وآمدهای ماهانه ندارند.