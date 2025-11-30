به گزارش کردپرس، یکی از فرماندهان ارشد حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) روز شنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه تأکید کرد که روند صلح با ترکیه به نقطه‌ای رسیده که ادامه آن مستلزم اقدام مستقیم دولت آنکاراست. به گفته او، این گروه همه تعهداتی را که عبدالله اوجالان از سلول خود در جزیره امرالی خواسته بود، اجرا کرده است.

توقف گام‌های جدید تا آزادی اوجالان

آمد ملازگرد، فرمانده پ.ک.ک، در پایگاهی در کوه‌های قندیل اعلام کرد: «تمام گام‌هایی که رهبر آپو خواسته بود انجام شد؛ از این پس هیچ اقدام دیگری صورت نخواهد گرفت. اکنون نوبت دولت ترکیه است که حرکت کند». به گفته او، دو مطالبه اصلی پ.ک.ک شامل آزادی اوجالان و به‌ رسمیت‌شناختن رسمی و درج در قانون اساسی هویت و حقوق کردها در ترکیه است.

سردا مظلوم گابار، فرمانده زن پ.ک.ک نیز تأکید کرد: «تا زمانی که رهبری در زندان است، کردها آزاد نیستند. ما هم به‌عنوان چریک احساس آزادی نمی‌کنیم».

اقدامات بی‌سابقه پ.ک.ک در روند صلح

پ.ک.ک از سال گذشته و با آغاز گفت‌وگوهای غیرمستقیم، چند گام مهم در مسیر پایان‌دادن به درگیری‌ها برداشته است؛ از جمله اعلام رسمی کنارگذاشتن مبارزه مسلحانه در ماه مه، سوختن نمادین سلاح‌ها در مراسمی در شمال عراق و خروج نیروها از خاک ترکیه. این گروه همچنین نیروهایش را از یک منطقه مرزی مهم در شمال عراق عقب کشیده است.

ملازگرد گفت: «ما متعهد شده‌ایم دیگر هیچ سلاحی علیه دولت ترکیه به‌کار نبریم».

نقش اوجالان و اقدامات سیاسی آنکارا

اوجالان ۷۶ ساله که از سال ۱۹۹۹ در انفرادی به‌سر می‌برد، از داخل زندان روند صلح را هدایت می‌کند. او در فوریه از پ.ک.ک خواسته بود مبارزه مسلحانه را کنار بگذارد و راه‌های دموکراتیک را در پیش گیرد. هفته گذشته نیز هیأتی از پارلمان ترکیه که مأمور تدوین چارچوب قانونی ادغام سیاسی پ.ک.ک است، در امرالی با او دیدار کرد.

ملازگرد ضمن «مثبت» خواندن تشکیل کمیسیون پارلمانی، تأکید کرد چنین اقدامی کافی نیست و پ.ک.ک تحولات آن را به‌دقت دنبال می‌کند.

« اقدام چریکی پایان نمی‌یابد»

به گفته فرمانده زن پ.ک.ک، گرچه این گروه به مبارزه مسلحانه پایان داده، اما «چریک بودن نمونه‌ای از زندگی آزاد و انسان آزاد است» و بنابراین «مبارزه با شیوه‌های متفاوت ادامه پیدا خواهد کرد، اما چریک پایان نمی‌یابد»