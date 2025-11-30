مرگ دردناک سه جوان کُرد در سقوط خودرو به سد زَرنَک در جاده جولمِرگ–وان

به گزارش کردپرس، صبح امروز در جاده جولمِرگ–وان و در محدوده شهرستان پاییزاوا (گورپینار)، یک خودروی سواری پس از آن‌که راننده کنترل خودرو را از دست داد، به داخل دریاچه سد زَرنَک سقوط کرد. بنا بر اطلاعات اولیه، در این خودرو سه نفر حضور داشتند که هر سه جان خود را از دست دادند.

شاهدان محلی پس از مشاهده سقوط خودرو، موضوع را به نیروهای امدادی اطلاع دادند و در پی آن، تیم‌های آفاد، ژاندارمری و اورژانس به‌سرعت به منطقه اعزام شدند. نیروها با وجود شرایط سخت آب‌وهوایی و دشواری انجام عملیات در محیط آبی، جست‌وجو را در سطح دریاچه سد و نوار ساحلی آغاز کردند.

با ادامه عملیات، جسد دو نفر از سرنشینان از آب خارج شد. هویت این دو جوان روژهات دورگون (۲۱ ساله) و ژیهات درنا (۲۰ ساله) اعلام شده و هر دو اهل شهرستان گَور (یوکسک اُوا) در استان جولمِرگ (حکاری) هستند. پس از انتقال پیکر جان باختگان به پزشکی قانونی، عملیات جست‌وجو برای یافتن سومین سرنشین خودرو، فرقان اوزدِمیر، همچنان ادامه دارد.

مسئولان اعلام کردند که اطلاعات تکمیلی پس از پایان عملیات جست‌وجو منتشر خواهد شد.