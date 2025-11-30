۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۱

نوجوان مهابادی «برترین کتاب‌خوان کودک ایران» شد

سرویس آذربایجان غربی- مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان مهاباد گفت: باران عبدالله‌زاده، عضو فعال کانون توانست در ارزیابی استانی عنوان «برترین کتاب‌خوان کودک ایران» را به خود اختصاص دهد.

افسانه بازیار در این باره به کردپرس گفت: باران عبدالله‌زاده کودک کتاب‌خوان و عضو مرکز فرهنگی‌هنری شماره یک مهاباد، در ارزیابی سالانه کتاب‌خوانی کانون در سطح کشور خوش درخشید و موفق شد با ثبت رکورد مطالعه ۷۷۹ جلد کتاب به عنوان کتاب‌خوان‌ترین کودک استان معرفی شود.

بازیار تاکید کرد: : فرهنگ‌سازی مطالعه در میان کودکان و نوجوانان از مأموریت‌های مهم کانون است و موفقیت‌هایی از این دست، انگیزه‌ای دوچندان برای گسترش برنامه‌های کتاب‌محور در مراکز ایجاد می‌کند.

او ادامه داد: باران عبدالله‌زاده علاوه بر علاقه‌مندی به مطالعه، در فعالیت‌های فرهنگی و ادبی مرکز نیز مشارکت فعال دارد. این موفقیت، بار دیگر نقش مؤثر کانون پرورش فکری در پرورش نسل کتاب‌خوان و توانمند را برجسته می‌کند.

