بازیار تاکید کرد: : فرهنگ‌سازی مطالعه در میان کودکان و نوجوانان از مأموریت‌های مهم کانون است و موفقیت‌هایی از این دست، انگیزه‌ای دوچندان برای گسترش برنامه‌های کتاب‌محور در مراکز ایجاد می‌کند.

او ادامه داد: باران عبدالله‌زاده علاوه بر علاقه‌مندی به مطالعه، در فعالیت‌های فرهنگی و ادبی مرکز نیز مشارکت فعال دارد. این موفقیت، بار دیگر نقش مؤثر کانون پرورش فکری در پرورش نسل کتاب‌خوان و توانمند را برجسته می‌کند.