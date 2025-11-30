سرشماری پهپادی حیات وحش در جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه

به گزارش کردپرس، حجت جباری با اشاره به جزییات این برنامه افزود: این سرشماری با حضور معاون دفتر مدیریت حیاتوحش سازمان حفاظت محیطزیست ، اساتید دانشگاه شهید بهشتی ، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی و جمعی از کارشناسان اداره کل در جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه انجام شد که اجرای آن، آغاز رسمی پایش هوشمند حیاتوحش با فناوریهای نوین در ایران محسوب میشود.
او تصریح کرد: از مزایای این کار پوشش وسیع تر و دسترسی به نقاط صعب العبور، افزایش دقت و کاهش زمان و هزینه های برگزاری سرشماری ،عدم ایجاد مزاحمت برای حیات وحش است.
جباری گفت: تصاویر ثبت شده از جمعیت حیات وحش قابل بازبینی و بررسی های تخصصی هستند و نتیجه این بررسی ها، داده های ارزشمندی را جهت مدیریت بهتر گونه ها در اختیار سازمان قرار می دهد.
او افزود: در این برنامه تمامی نقاط مهم جزایر زیستگاهی پارک ملی شناسایی و مشخص شده و پروازهای هدفمند در مسیر های معین انجام و تصاویر هوایی با دقت بالا به صورت برخط برای تیم کارشناسی ارسال شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به اهداف اجرای سرشماری اظهار کرد : کسب اطلاع از آخرین تغییرات جمعیتی برای مدیریت بهتر، بررسی عوامل تهدید زیستگاهها و نقاط قوت مناطق، شناسایی زیستگاههای مناسب و مستعد جهت احیای جمعیت گونههای متنوع پستاندار از جمله این اهداف است.
او در پایان گفت: اجرای نخستین پایلوت ملی سرشماری پهپادی در استان زمینهساز توسعه فناوریهای هوشمند در پایش تنوع زیستی و مدیریت مناطق حفاظتشده کشور خواهد بود.
نظر شما