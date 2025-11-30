به گزارش کردپرس، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در جریان سفر خود به تهران و در نشست خبری مشترک با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرد که این چهارمین سفر او به ایران در مقام وزیر خارجه است و پیش از آن نیز در مسئولیت‌های قبلی بارها به ایران رفت‌وآمد داشته است. او با اشاره به روابط کاری نزدیک خود با عراقچی گفت دو طرف در محافل بین‌المللی به‌طور منظم با یکدیگر دیدار می‌کنند و همه تحولات مهم را از طریق تماس‌های تلفنی مورد گفت‌وگو و هماهنگی قرار می‌دهند. فیدان از همکاری نزدیک میان دو کشور قدردانی کرد و گفت گفت‌وگوهای انجام‌شده در تهران «بسیار پربار» بوده است.

وزیر خارجه ترکیه گفت که در این مذاکرات، طیف گسترده‌ای از موضوعات که مستقیماً با رفاه و اقتصاد دو ملت مرتبط است، به‌ویژه در حوزه تجارت و انرژی، بررسی شده است. او با اشاره به ظرفیت‌های بالای دو کشور گفت در روابط دوجانبه هنوز کارهای زیادی برای ارتقای سطح تبادلات اقتصادی باید انجام شود و افزود: «در زمینه اتصال، حمل‌ونقل و لجستیک، به‌عنوان دو کشور همسایه، از آن‌چه باید انجام می‌دادیم کمی عقب مانده‌ایم و لازم است در این حوزه‌ها گام‌های جدیدی برداریم.» فیدان تأکید کرد که لازم است هم تعداد و هم کارآمدی گذرگاه‌های مرزی افزایش یابد تا رفت‌وآمد کالا و انسان میان دو کشور تسهیل شود.

او با یادآوری این‌که ترکیه و ایران از جمعیت و اقتصاد بزرگی برخوردارند و دو جامعه از نظر تاریخی و فرهنگی به یکدیگر بسیار نزدیک‌اند، گفت هر سال میلیون‌ها نفر بین دو کشور سفر می‌کنند و حجم قابل‌توجهی تجارت انجام می‌شود و اکنون زمان آن است که این روابط در قالب پروژه‌های مشخص و نظام‌مند به سطح بالاتری ارتقا یابد. فیدان در واکنش به اعلام عراقچی درباره گشایش قریب‌الوقوع سرکنسولگری ایران در وان گفت: «ما با اشتیاق منتظر افتتاح سرکنسولگری ایران در وان هستیم. به همتای خود قول داده‌ام، اگر ایشان برای افتتاح بیاید، من هم به وان خواهم رفت و این نمایندگی را با هم افتتاح خواهیم کرد.»

او در ادامه با اشاره به موضوع مبارزه با مهاجرت نامنظم گفت که نزدیکی جغرافیایی دو کشور باعث شده چالش‌های مشترکی در این زمینه به‌وجود آید و افزود: «به‌ویژه درباره مهاجرت نامنظم منشأ گرفته از افغانستان گفت‌وگو کردیم؛ این‌که چگونه می‌توانیم با هم و در تعامل با دولت افغانستان این مسئله را بهتر مدیریت کنیم.» فیدان تصریح کرد که این موضوع یکی از محورهای اصلی رایزنی‌های دوجانبه بوده است.

وزیر خارجه ترکیه با اشاره به سازوکار «شورای همکاری سطح عالی ترکیه–ایران» یادآور شد که در آینده نزدیک و هم‌زمان با سفر آتی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، به تهران، نهمین نشست این شورا در ایران برگزار خواهد شد و سفر کنونی او نیز در حکم «آماده‌سازی» برای این دیدار و بررسی دقیق‌تر ابعاد فنی، اقتصادی و تجاری روابط دو کشور است.

فیدان با تأکید بر این‌که ترکیه و ایران «دو قدرت مهم منطقه» هستند، گفت در دیدارهای امروز، مسائل منطقه‌ای به‌طور مفصل بررسی شده است. او از فلسطین و غزه، وضعیت سوریه و لبنان، سیاست‌های توسعه‌طلبانه اسرائیل، روند مذاکرات هسته‌ای، و تنش‌های میان افغانستان و پاکستان به‌عنوان محورهای گفت‌وگو نام برد و افزود: «ما و ایران در این ارزیابی که توسعه‌طلبی اسرائیل در منطقه، تهدید شماره یک امنیتی است، هم‌نظر هستیم.» او درباره وضعیت غزه گفت هدف دو کشور این است که آتش‌بسی که «با تلاش‌های فراوان» شکل گرفته ادامه یابد و وارد مرحله بعدی شویم. فیدان بر لزوم توقف هرچه سریع‌تر حملات در کرانه باختری و قدس نیز تأکید کرد و از جامعه بین‌المللی خواست در این زمینه «مسئولیت خود را به‌درستی ایفا کند». او همچنین خواستار آن شد که تلاش‌های اسرائیل برای بی‌ثبات‌کردن سوریه و لبنان متوقف شود و بار دیگر تأکید کرد که جامعه جهانی باید برای مهار این روند اقدام کند.

بخش مهمی از سخنان فیدان در این کنفرانس خبری به موضوع تحریم‌های ایران و مذاکرات هسته‌ای اختصاص داشت. او با بیان این که در همه گفت‌وگوها به عراقچی یادآوری کرده است که ترکیه در روند مذاکرات هسته‌ای، در کنار ایران قرار دارد گفت: «هدف ما این است که ایران در چارچوب حقوق بین‌الملل و هم‌زمان با حل‌وفصل مسئله، از شر تحریم‌ها رها شود و روند ادغام منطقه‌ای، به‌ویژه در عرصه اقتصادی و سایر حوزه‌ها، هرچه سریع‌تر ادامه پیدا کند.» فیدان تحریم‌هایی را که ایران سال‌هاست با آن مواجه است «ناعادلانه» توصیف کرد و گفت ترکیه در هر فرصتی این موضع را اعلام کرده و آماده است هرآنچه در توان دارد برای رسیدن روندهای جاری به نتیجه‌ای سازنده انجام دهد.

او همچنین به جنگ روسیه و اوکراین پرداخت و تأکید کرد برقراری صلح میان این دو کشور برای کل منطقه اهمیت دارد. فیدان گفت ترکیه، به‌ویژه با نقش‌آفرینی مستقیم رجب طیب اردوغان و همراهی همه نهادهای ذی‌ربط، تلاش‌های گسترده‌ای برای پیشبرد ابتکارهای صلح انجام می‌دهد و همه گام‌هایی را که از سوی اروپا، اوکراین، روسیه و ایالات متحده در این مسیر برداشته می‌شود، حمایت می‌کند. او ابراز امیدواری کرد که صلح میان روسیه و اوکراین «در کوتاه‌ترین زمان ممکن» محقق شود.

هاکان فیدان در پایان، ضمن تشکر از عباس عراقچی و مقامات ایرانی، از حضور در ایران ابراز خرسندی کرد و گفت در دیدارهایی که امروز در تهران خواهد داشت، تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا همکاری‌های ترکیه و ایران «به بالاترین سطح ممکن» ارتقا یابد.

گفتنی است، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران، در بخشی از سخنان خود در این کنفرانس خبری از «ابتکار ترکیه برای ترکیه بدون تروریسم» حمایت کرده و گفت ایران از خلع‌سلاح PKK استقبال می‌کند. او یادآور شد که PKK در گذشته از طریق شاخه محلی خود، پژاک، در ایران نیز فعالیت داشته و ایران از اقداماتی که به کاهش تهدید در منطقه منجر شود، حمایت می کند.