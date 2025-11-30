اعتراض دم پارتی به تهدید شهرداران مشترک جزیر شرناخ توسط رئیس پلیس امنیت

به گزارش کردپرس، پس از آن‌که گولَر تونچ یره‌باسان و عبدالرَحیم دورموش، دو شهردار مشترک شهرستان جزیر در استان شرناخ، هنگام تلاش برای شرکت در سمپوزیومی با حضور مسعود بارزانی به گفته‌ی خودشان از سوی شعیب اوغدور، رئیس امنیت شرناخ، با توهین و تهدید روبه‌رو شدند، حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (دم پارتی) با همراهی نمایندگان احزاب و نهادهای مدنی در برابر دفتر خود در جزیره تجمع اعتراضی برگزار کرد. سخنرانان این تجمع، این رفتار را حمله‌ای مستقیم به «اراده مردم» دانستند، از تشدید رویکرد سرکوب‌گرانه در شرناخ انتقاد کردند و خواستار آن شدند که تحقیق اداری فوری علیه مسئولان درگیر، آغاز و عاملان این رفتار مورد بازپرسی و مجازات قرار گیرند.

حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (دم پارتی) با صدور بیانیه و برگزاری تجمعی اعتراضی در جزیر، به تهدید دو شهردار این شهر، گولَر تونچ یره‌باسان و عبدالرَحیم دورموش، از سوی شعیب اوغدور، رئیس امنیت شرناخ، واکنش تند نشان داد. این دو شهردار قصد داشتند در سمپوزیومی که با حضور مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان، برگزار می‌شد شرکت کنند، اما بنا بر روایت دم پارتی، شعیب اوغدور با ادبیات توهین‌آمیز، همراه با فحاشی و تهدید، مانع حضور آن‌ها شد؛ رفتاری که در محل نیز با واکنش منفی و اعتراض مردمی روبه‌رو شده است. مسئولان شهرداری و هیئت همراه پس از این برخورد، برنامه را به نشانه‌ی اعتراض ترک کردند.

اعتراض دم پارتی در برابر دفتر این حزب در جزیر و با حضور نمایندگان احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و شمار زیادی از شهروندان برگزار شد. تیبت بیلگی، هم‌رئیس استانی حزب دم در شرناخ، در سخنانی با یادآوری دوره‌ی موسوم به «فرآیند صلح و جامعه دموکراتیک» گفت در شرناخ «عقلی در کار است که خواهان تحقق صلح نیست» و تأکید کرد مردم جزیر از اراده و انتخاب خود دفاع خواهند کرد و در برابر ذهنیت مخالف صلح و دمکراسی می‌ایستند.

پس از او، فیلیز آجو، رئیس مشترک دم پارتی در جزیر، با تشریح جزئیات ماجرا گفت که شعیب اوغدور، که به‌عنوان رئیس یگان ویژه و مسئول نیروهای ضدشورش اداره امنیت استان شرناخ معرفی می‌شود، با به‌کاربردن الفاظ توهین‌آمیز، تحقیرکننده و تهدیدآمیز علیه شهرداران مشترک، عملاً نتیجه اراده‌ی انتخاب مردم را هدف گرفت. او افزود این رفتار نه‌تنها از سوی حزب، بلکه از سوی مردم حاضر در محل نیز با اعتراض و نارضایتی روبه‌رو شده است. آجو با اشاره به این‌که در شرناخ مدت‌هاست سیاست فشار و زبان خشن از سوی فرمانداری و نیروهای امنیتی دنبال می‌شود، گفت: «این زبان زمخت و تحقیرآمیزِ انتصابی‌ها در برابر مردم، بازتاب یک شیوه‌ی حکمرانی است که منتخبین را نادیده می‌گیرد و می‌کوشد اراده‌ی مردم را پنهان کند. این رویکرد حتی میراث فرهنگی این سرزمین، از جمله میراث ملای جزیری را نیز به ابزار معامله‌ی سیاسی تقلیل می‌دهد.»

فیلیز آجو ادامه داد: «در حالی که از سوی آنکارا سخن از گذار به ‘دوران جدید’، ‘روند تازه صلح’ و ‘زبان فراگیر’ به میان می‌آید، در شرناخ شاهد رخدادهایی هستیم که کاملاً برعکس عمل می کند. نادیده‌گرفتن اراده‌ی محلی در انتخابات، دشمن‌سازی از شهرداری‌های دم پارتی و نگه‌داشتن منتخبین پشت درِ برنامه‌ها به بهانه‌ی امنیت، نه بخشی از یک روند، بلکه عادتی دولتی است که راه هرگونه فرآیند را می‌بندد. تا زمانی که این ذهنیت تغییر نکند، اعتماد، امید و حس هم‌سرنوشتی در جامعه آسیب می‌بیند.» او خواستار آن شد که در خصوص تمامی اتفاقات رخ داده، تحقیق اداری فوری گشوده شود و همه‌ی مسئولان، از والی و فرماندار تا مقامات پلیس، در چارچوب قانون پاسخ‌گو شوند. به گفته‌ی او «فشار بر هم‌رئیس‌های منتخب شهرداری باید فوراً متوقف شود» و حزب دم در هر شرایطی از اراده‌ی مردم دفاع خواهد کرد.

محمت زکی ایمرز، نماینده شرناخ از دم پارتی، در ادامه‌ی این تجمع، با اشاره به «حملات ادامه‌دار» در این استان گفت حتی «حق سوگواری و عزاداری» نیز در شرناخ محدود می‌شود و برخی مقامات محلی عملاً پیش‌برنده و سازمان‌دهنده این حملات هستند. او با یادآوری سخنان اخیر رجب طیب اردوغان مبنی بر این‌که «برخی محافل در پی تخریب روند جدید هستند» افزود: «ما از جزیر می‌پرسیم این محافل چه کسانی هستند؟ آیا در ساختار دولت جای دارند؟» محمت زکی ایمرز تأکید کرد که حزب دم برای آن‌که این روند با صلح به سرانجام برسد، «تا آخر راه» به مبارزه ادامه خواهد داد و خواستار آن شد که مقامات مسئول درباره تهدید هم‌رئیس‌های شهرداری، بلافاصله تحقیق رسمی و جدی آغاز کنند.

این تجمع اعتراضی در نهایت با سر دادن شعار «شهرداران مشترک سمبل اراده‌ی ما هستند» به پایان رسید.