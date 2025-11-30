عراقچی: ایران و ترکیه بر رفع موانع تجاری و اقتصادی تأکید کردند

به گزارش کرد پرس، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران امروز یکشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با هاکان فیدان، وزیر خارحه ترکیه گفت: ایران و ترکیه تنها دو کشور همسایه نیستند، بلکه دو ملت دوست و برادر با پیوندهای تاریخی، دینی و فرهنگی عمیق‌اند.

وی افزود: مرزهای دو کشور قرن‌ها مرز صلح و دوستی بوده است. سال جاری میلادی نیز به‌عنوان «سال فرهنگی ایران و ترکیه» نام‌گذاری شده و در این چارچوب برنامه‌های ارزشمندی اجرا شده است.

عراقچی تصریح کرد: در مذاکرات امروز، مقدمات برگزاری نهمین نشست شورای عالی همکاری دو کشور به ریاست رؤسای جمهور ایران و ترکیه در تهران مورد بررسی قرار گرفت و این شورا به‌زودی در تهران تشکیل جلسه خواهد داد.

وی اعلام کرد: علیرغم تلاش‌های گسترده و دستاوردهای قابل توجه، ایران و ترکیه هنوز با اهداف مورد نظر خود برای بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های مشترک، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و تجاری، فاصله دارند.

عراقچی گفت: هرچند حجم تجارت دو کشور روندی رو به رشد دارد، اما همچنان با رقم هدف‌گذاری‌شده فاصله باقی است.

وزیر خارجه ایران بیان کرد: ایران یکی از مطمئن‌ترین تأمین‌کنندگان انرژی برای ترکیه محسوب می‌شود و آمادگی خود را برای تمدید قرارداد گاز و گسترش همکاری‌ها در حوزه برق اعلام کرده است.

عراقچی اشاره کرد: در این دیدار، بر ضرورت رفع موانع موجود در مسیر تجارت و سرمایه‌گذاری تأکید شد و توافق گردید که در چارچوب شورای عالی همکاری و کمیسیون مشترک اقتصادی، این مسائل به‌صورت ویژه پیگیری شود.

عراقچی اظهار داشت: همچنین دو کشور بر اهمیت اتصال خطوط ریلی در منطقه «چِشمه‌سَریا–آرالیک» تأکید کردند و ابراز امیدواری شد که عملیات اجرایی این خط آهن در اسرع وقت آغاز شود.

عراقچی خاطرنشان کرد: دو کشور بر توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله ایجاد مناطق آزاد مشترک و فعال‌سازی گذرگاه مرزی جدید تأکید کردند.

وی در این کتفرانس گفت: در آینده نزدیک، سرکنسولگری جدید جمهوری اسلامی ایران در شهر «وان» افتتاح خواهد شد که علاوه بر ارائه خدمات کنسولی، نقش مهمی در گسترش همکاری‌های استان‌های مرزی ایفا خواهد کرد.

عراقچی افزود: در حوزه مسائل منطقه‌ای نیز دو طرف گفت‌وگوی مفصلی داشتند. موضوع فلسطین و ضرورت همکاری مشترک برای توقف کشتار مردم غزه از محورهای اصلی مذاکرات بود.

وزیر خارجه ایران گفت: نقض مستمر آتش‌بس در غزه و حملات اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان و سوریه، از نظر دو کشور نشان‌دهنده تلاش این رژیم برای بی‌ثبات‌سازی منطقه است.

وزرای خارجه ایران و ترکیه همچنین تأکید کردند ثبات و امنیت سوریه وابسته به حفظ تمامیت ارضی آن است و اشغالگری رژیم صهیونیستی مهم‌ترین تهدید علیه این ثبات محسوب می‌شود.