به گزارش کرد پرس، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه، که به منظور دیدار و گفتوگو با مقامات ایرانی و از جمله سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران، در نخستین سفر دوجانبه رسمی به تهران آمده، بعدازظهر امروز پس از دیدار و گفتوگو با عراقچی در نشست خبری مشترک به تشریح رایزنیهای انجام شده پرداخت.
فیدان اظهار داشت: از مهمترین محورهای همکاری میان ایران و ترکیه، رسیدگی به موضوع مهاجرتهای نامنظم از افغانستان و راهکارهای مشترک برای مقابله با این چالش است.
وی افزود: دو کشور همچنین در حال بررسی شیوههای تعامل با حکومت افغانستان در این زمینه هستند. دو طرف بر لزوم تداوم آتشبس در غزه و توقف حملات در کرانه باختری و قدس شرقی تأکید کردند.
این دیپلمات ارشد ترکیهای بیان کرد: ایران و ترکیه دو قدرت مهم منطقه هستند و طی این نشست، موضوعات منطقهای مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفت؛ از جمله تحولات غزه، فلسطین و لبنان، و تجاوزات رژیم صهیونیستی که تهدید مشترک همه کشورهای منطقه محسوب میشود.
وزیر خارجه ترکیه گفت: در این راستا، نهمین نشست همکاریهای عالیرتبه ایران و ترکیه بهزودی در تهران برگزار خواهد شد و این دیدار مقدمهای برای آمادهسازی دستور کار آن بود.
وزیر امور خارجه ترکیه افزود: سوریه و گسترش اسرائیل در منطقه، موضوعاتی هستند که جامعه بینالمللی موظف است نسبت به آنها اقدام کند.
فیدان تصریح کرد: همواره در مسائل مربوط به پرونده هستهای ترکیه حضور داشته و همچنان در کنار ایران خواهد بود. مسائل مرتبط با قوانین بینالمللی باید از طریق گفتوگو حل و فصل شود و ایران نیز باید در زمینههای اقتصادی و دیگر حوزهها به جامعه جهانی بازگردد
رئیس دستگاه دیپلماسی ترکیه بیان کرد: تحریمهای ناعادلانه باید برداشته شود و امیدواریم این روند به نتایج مثبت منجر شود. ما هر اقدامی که در توان داریم برای پیشبرد این اهداف انجام خواهیم داد.
وی توضیح داد: صلح در سوریه و همچنین پایان مناقشه روسیه و اوکراین برای ما بسیار حائز اهمیت است. ریاست جمهوری کشورمان از هر گونه فعالیتی که در چارچوب از بین بردن جنگ و ایجاد صلح بین روسیه و اوکراین باشد حمایت میکند.
فیدان گفت: امروز بعدازظهر دیدارهایی با جناب آقای قالیباف، لاریجانی و رئیسجمهور محترم خواهم داشت. امیدوارم این دیدارها باعث خیر و برکت شده و همکاریهای دو کشور به پیشرفت و توسعه منجر گردد.
