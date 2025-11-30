رونمایی از پوستر همایش ملی اندیشه های آیت الله مردوخ در روستای نوره سنندج

به گزارش کرد پرس، این مراسم در فضایی نمادین و در روستای نوره، محل خاکسپاری آیت الله مردوخ، برگزار شد؛ جایی که به گفته فرماندار سنندج، می تواند به یکی از کانون های گردشگری فرهنگی استان بدل شود.

غریب سجادی تأکید کرد که انتخاب این روستا برای رونمایی پوستر، اقدامی آگاهانه برای معرفی این ظرفیت و همچنین آغاز فرآیند تولید محتوا درباره این متفکر اثرگذار است.

وی با مرور ابعاد شخصیتی آیت الله مردوخ، متولد ۱۲۵۶ شمسی و امام جمعه منصوب ناصرالدین شاه در ۱۲سالگی، گفت: مردوخ نه تنها یک عالم دینی، بلکه اندیشمند، روزنامه نگار، کنشگر اجتماعی و چهره ای مؤثر در جریان های فکری و سیاسی دوران مشروطه بود.

فرماندار سنندج افزود: ایشان نخستین فردی بود که دستگاه چاپ را وارد سنندج کرد، روزنامه «ندای اتحاد» را منتشر ساخت و با تأسیس «انجمن صداقت» بنیان حزبی را گذاشت که بعدها به حزب ترقی تبدیل شد؛ نهادی که در آن، رأی گیری مخفی و مشارکت عمومی تمرین می شد.

سجادی با اشاره به نقش توسعه محور مردوخ در شهرسازی دوره پهلوی اول، اظهار کرد: این اندیشمند پیشرو با صدور اجازه واگذاری بخشی از صحن مسجد جامع برای احداث خیابان جدید سنندج، نگاه نوگرای خود به آبادانی و منافع عمومی را به نمایش گذاشت؛ اقدامی که در زمان خود تصمیمی جسورانه محسوب می شد.

وی همچنین به گستره آثار مکتوب آیت الله مردوخ در حوزه های تاریخ، فلسفه، فقه، سیاست و حتی طب اشاره کرد و نوشتن نخستین کتاب درباره شطرنج در ایران را یکی از ویژگی های کمتر شناخته شده این چهره دانست؛ ظرفیتی که می تواند زمینه ساز برگزاری برنامه های فرهنگی و ورزشی جانبی در کنار همایش اصلی شود.

فرماندار سنندج ادامه داد: همایش ملی اندیشه های آیت الله مردوخ با همکاری استانداری کردستان، فرمانداری سنندج، مرکز کردستان شناسی دانشگاه آزاد، خانه فرهنگی آیت الله مردوخ، اداره کتابخانه های عمومی و با مشارکت مردم روستای نوره برگزار خواهد شد.

سجادی ابراز امیدواری کرد: این همایش با مشارکت جامعه علمی و محلی، نقطه آغازی برای معرفی دوباره این متفکر برجسته و تقویت جریان های فرهنگی استان باشد؛ گامی برای آن که میراث مردوخ، همچون گذشته، الهام بخش نسل امروز و فردا باقی بماند.