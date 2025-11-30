چراغ های خیره کننده؛ تهدید پنهان جاده ها و مطالبه جدی مردم برای برخورد قاطع

به گزارش کرد پرس، بسیاری از رانندگان قانونمند و شهروندان با انتقاد از این وضعیت، خواستار برخورد قاطع پلیس با خودروهایی هستند که با نصب چراغ های غیر استاندارد، امنیت دیگر کاربران جاده را به خطر می اندازند؛ نور این چراغ ها اگرچه برای راننده استفاده کننده، روشنایی بیشتری ایجاد می کند، اما برای راننده مقابل به معنای تاریکی ناگهانی، اختلال چندثانیه ای در دید و افزایش احتمال بروز سانحه است.

از بیستم آبان ماه، پلیس راهور کردستان طرح برخورد با چراغ های زنون و هدلایت های غیرمجاز را آغاز کرده است؛ اقدامی که به گفته مسئولان، در پاسخ به مطالبه جدی مردم و به منظور کاهش تصادفات شبانه انجام می شود.

سرهنگ رضا همتی زاده، رئیس پلیس راهور استان کردستان، در گفت وگو با خبرگزاری کرد پرس با تأکید بر خطرات جدی چراغ های غیر استاندارد، گفت: این چراغ ها موجب خیرگی شدید راننده مقابل و از کار افتادن لحظه ای دید او می شود؛ وضعیتی مشابه ورود ناگهانی از روشنایی به تاریکی. بسیاری از انحراف ها و واژگونی های شبانه ناشی از همین خیرگی است.

به گفته وی هرچند جریمه قانونی نصب چراغ های غیرمجاز ۱۵۰ هزار تومان است، اما پلیس برای افزایش بازدارندگی، با اخذ دستور قضایی، خودروهای متخلف را یک هفته توقیف و ملزم به بازگرداندن چراغ ها به حالت استاندارد کرده است.

آمارهایی که زنگ خطر را به صدا درمی آورند

براساس اعلام پلیس راهور استان از ابتدای سال تاکنون ۳۷۰ خودرو به دلیل نصب چراغ های زنون و هدلایت غیرمجاز شناسایی و اعمال قانون شده و همچنین ۵ هزار و ۲۴۴ خودرو به دلیل تغییر وضعیت و دستکاری در ارتفاع که باعث اختلال در زاویه تابش نور چراغ ها می شود، جریمه و ۸۱۰ خودرو با تغییر وضعیت غیر استاندارد توقیف و به پارکینگ منتقل شده اند.

این آمارها نشان می دهد که مسئله چراغ های خیره کننده تنها بخشی از یک معضل گسترده تر در حوزه تغییرات غیرمجاز خودروها است؛ تغییری که علاوه بر تخطی از قانون، به شکل مستقیم امنیت عمومی را تهدید می کند.

انتقاد از ضعف نظارت و لزوم برخورد ساختاری

اگرچه پلیس راهور اقدامات گسترده ای را آغاز کرده، اما آنچه میان شهروندان محسوس است، ریشه دار بودن مشکل و نیاز به برخوردی فراتر از اقدامات مقطعی است.

همچنان در بسیاری از مسیرهای شهری و جاده ای استان، خودروهای مجهز به چراغ های خیره کننده دیده می شوند که بدون توجه به خطرات، جاده ها را به محیطی ناامن تبدیل کرده اند.

کارشناسان معتقدند نبود نظارت کافی در واحدهای خدمات خودرویی، فروش آزادانه لوازم نورپردازی غیر استاندارد و نبود بازدارندگی مؤثر در قوانین از عوامل تداوم این تخلف است.

طرح های انتظامی؛ کافی اما ناکافی

سرهنگ همتی زاده در ادامه گفتگو با کرد پرس، اظهار کرد: رفتارهای پرخطر رانندگان در حوزه نور خودرو تنها بخشی از معضلات ترافیکی است؛ خودروهای دودزا، فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش، و خودروهای شوتی نیز بخش قابل توجهی از تخلفات خطرآفرین را تشکیل می دهند.

با وجود این تلاش ها، به نظر می رسد برخوردهای انتظامی زمانی اثرگذار خواهد بود که در کنار آن، نظارت بر مراکز فروش لوازم خودرو، فرهنگ سازی عمومی و بازنگری در قوانین بازدارنده نیز تقویت شود.

چراغ های زنون و هدلایت های غیرمجاز تنها یک وسیله تزیینی نیستند؛ آن ها تهدیدی جدی برای جان انسان ها در شب های تاریک جاده های کردستان محسوب می شوند و اجرای طرح برخورد پلیس لازم است، اما برای حل ریشه ای مشکل، همکاری دستگاه هایی همچون صنعت، معدن و تجارت، استاندارد، شهرداری ها و رسانه ها در کنار پلیس ضروری خواهد بود.