شرط لاهور طالبانی برای حضور در دولت: مذاکرات با حزب دمکرات باید رضایت‌بخش باشد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- بورهان رشید، وکیل لاهور طالبانی می‌گوید رئیس جبهه خلق هفته گذشته دربارهٔ سهم و نقش خود در دولت آینده اقلیم هشدار داده در صورت بی‌نتیجه بودن گفت‌وگوها با حزب دمکرات، نباید وارد دولت شد.

به گزارش کردپرس، بورهان رشید، وکیل لاهور طالبانی رئیس جبهه خلق می‌گوید هفتهٔ گذشته به دیدار لاهور طالبانی رفته و دربارهٔ تشکیل دولت با او گفتگو کرده است.

رسانه تحلیلی- خبری پنجره گزارش داد، به گفتهٔ وکیل لاهور، وی برای مشارکت در دولت پیشنهادی ارائه کرده و شرط گذاشته است که نتیجهٔ مذاکرات با حزب دمکرات کردستان رضایت‌بخش باشد.

او تأکید کرده در صورتی که گفت‌وگوها با این حزب به نتیجهٔ خوب نرسد، جبهه خلق وارد دولت نشود و مشارکتی صورت نگیرد.

بامداد روز ۲۲ آگوست ۲۰۲۵، نیروهای امنیتی در سلیمانیه به هتل لاله‌زار یورش بردند و پس از سه ساعت درگیری شدید، لاهور طالبانی، رئیس جبهه خلق به همراه برادر و دیگر همراهانش بازداشت شد.

