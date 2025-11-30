استاد هواس پلوک یک سرمایه هنری برای کشور هستند 

به گزارش کردپرس؛ رضا مردانی با قدردانی از زحمات استاد هواس پلوک گفت : یکی از تاکیدات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون هنری وزارت تکریم و دیدار با پیشکسوتان هنری است و ما در سفرهای استانی این کار را مرتب انجام می دهیم.

وی افزود: ما وظیفه داریم که بزرگان و پیشکسوتان نمایشی را تکریم کنیم و به آنها احترام بگذاریم چرا که پیشکسوتان و مفاخر هنری سرمایه های کشورهستند.

مردانی استاد پلوک را از باسابقه ترین هنرمندان استان نام برد و افزود: کارهای استاد پلوک به ویژه در حوزه آیینی مختص خود ایشان است ، و نمایشنامه های آیینی وی خاص خودشان است و باید گفت در حوزه نمایشنامه های آیینی سبک خاص خودشان را دارد.

در ادامه مظفر تیموری مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان با تشکر از حضور مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جشنواره تئاتر استان کرمانشاه و دیدار با پیشکسوت نمایش استان گفت: پیشکسوتان و مفاخر هنری سرمایه های استان کرمانشاه است و استاد پلوک یکی از این سرمایه های ارزشمند است و سرمایه ای بالاتر از این هنرمندان نداریم.

وی گفت: ما به وجود استاد پلوک به عنوان نماد تئاتر استان کرمانشاه افتخار می کنیم و ایشان هم از نظر هنری و هم از نظر اخلاقی الگوی جوانان هستند و مایه افتخار ما هستند.

تیموری افزود: در حوزه تئاتر آیینی و سنتی اسنان کرمانشاه حرف زیادی برای گفتن دارد و باید کرمانشاه را مهد هنر آیینی دانست.

وی همچنین به نقش جشنواره ها در معرفی هنرمندان اشاره کرد و افزود: از دل همین جشنواره است که بزرگان هنری معرفی می شوند و ما باید از ظرفیت این جشنواره ها در معرفی بزرگان و مفاخر هنری استفاده کنیم.

در ادامه استاد هواس پلوک با تشکر از حضور میهمانان گفت: من نسبت به جامعه و کشور احساس مسئولیت دارم و همین احساس مسئولیت باعث شده کار کنم. و دوست دارم ماحصل این فعالیت ها و پژوهش ها به نسل آینده منتقل شود.

وی گفت: استان کرمانشاه معدن آیین ها و رسوم گوناگون است که من تا حالا ۳۰۷ آیین را گردآوری کرده ام.

پلوک گفت: در هر موضوعی مردم گذشته دارای آیین مختص به خود بودند و آیین های مختلفی را اجرا می کردند.

در پایان این دیدار از استاد پلوک و همسر ایشان به عنوان نماد زن هنرمند، فداکار و همراه همیشگی هنر تقدیر و تشکر شد.