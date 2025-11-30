سارق کابل و سیم برق در سنندج دستگیر شد

به گزارش کرد پرس، سردار لطف الله دارابی در تشریح جزئیات این خبر به خبرنگاران، گفت: پس از وقوع چندین فقره سرقت کابل در سطح شهر سنندج، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۸ نایسر سنندج با انجام اقدامات اطلاعاتی، سارق موردنظر را شناسایی کرده و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه متهم در تحقیقات اولیه به ۲۰ فقره سرقت کابل و سیم برق اعتراف کرده است، اظهار کرد: پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.