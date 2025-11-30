۱۰ درصد مشترکان گاز در کردستان پرمصرف هستند

به گزارش کرد پرس، احمد فعله گری در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: بر اساس ارزیابی های انجام شده، ۱۸ درصد مشترکان استان در گروه مصرف متوسط قرار دارند و ۷۰ درصد نیز به عنوان کم مصرف شناخته می شوند.

وی با اشاره به معیارهای جدید سنجش مصرف، افزود: مشترکانی که بیش از ۹۵ درصد میانگین مصرف پنج سال گذشته گاز استفاده می کنند، بسیار پرمصرف به شمار می آیند و مصرف بین ۷۵ تا ۹۵ درصد این میانگین نیز در گروه پرمصرف ها قرار می گیرد.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان اظهار کرد: همچنین مصرف بین ۵۰ تا ۷۵ درصد میانگین پنج ساله، به عنوان مصرف متوسط و کمتر از ۵۰ درصد، کم مصرف تعریف شده است.

فعله گری با اشاره به اجرای الگوی جدید تعرفه گذاری، ادامه داد: بر اساس این الگو، مصرف گاز خانوارها با توجه به الگوی ماهانه هر شهر و میانگین پنج سال گذشته محاسبه می شود و به همین منظور، تقسیم بندی اقلیمی که پیش تر شامل دو اقلیم آب وهوایی بود، اکنون به ۳۳ اقلیم شهری در استان افزایش یافته است.

وی یادآور شد: در ساختار جدید تعرفه ها، مشترکان در چهار پله مصرف شامل کم مصرف، مصرف متوسط، پرمصرف و بسیار پرمصرف دسته بندی می شوند.