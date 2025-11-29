مدیرکل جدید استاندارد کرمانشاه معرفی شد

به گزارش کردپرس، دکتر فرزانه انصاری در این جلسه با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان کرمانشاه در حوزههای کشاورزی، صنایع تبدیلی، انرژی، پتروشیمی و گردشگری، این استان را یکی از نقاط کلیدی مرزی کشور معرفی کرد که فرصتهای بیشماری برای توسعه اقتصادی و تجاری دارد. او همچنین بر هوشمندسازی نظام استاندارد، کاهش بوروکراسی، تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات و استقرار سامانههای دیجیتال و نظارتهای مبتنی بر ریسک تأکید کرد و هدف این اقدامات را ارتقای کیفیت کالاها، حمایت از تولید رقابتپذیر و افزایش اعتماد تجار داخلی و خارجی عنوان کرد.
آیین تودیع و معارفه مدیران کل استاندارد کرمانشاه فرصتی برای بازنگری در برنامههای توسعهای و استانداردسازی استان بود و مقامات حاضر بر لزوم تداوم تحولات دیجیتال، ارتقای کیفیت محصولات و استفاده از ظرفیتهای هوشمند در مسیر توسعه اقتصادی و افزایش سهم استان در بازارهای داخلی و بینالمللی تأکید کردند.
در ادامه، اسماعیل امینی به عنوان مدیرکل جدید استاندارد استان کرمانشاه، ضمن قدردانی از کارکنان متعهد و متخصص ادارهکل، برنامههای خود برای ارتقای استانداردهای بومی و منطقهای، نهادینهسازی فرهنگ استاندارد، توانمندسازی صنایع کوچک و متوسط و افزایش سهم کرمانشاه از بازارهای صادراتی کشورهای همسایه را تشریح کرد. او ادارهکل استاندارد استان را به عنوان پلی برای پیشرفت و سکویی برای جهش تولیدکنندگان کرمانشاهی معرفی کرد و تأکید کرد که استاندارد باید نه یک شعار بلکه جلوهای از هویت و تعهد سازمان در خدمترسانی به مردم باشد.
حبیبی، استاندار کرمانشاه، نیز در این مراسم بر همکاری نزدیک بین دستگاههای اجرایی، حمایت از تولید و سرمایهگذاری صنعتی و اهمیت توسعه زیرساختهای استاندارد در استان تأکید کرد. او گفت که تعامل سازنده بین استاندارد، دانشگاهها، اصناف و سایر نهادهای مرتبط، میتواند نقش موثری در ارتقای کیفیت، تسهیل تجارت و توسعه اقتصادی کرمانشاه داشته باشد.
