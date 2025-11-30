گزارشی از مأموریت دیپلماتیک نماینده ایلام به سازمان ملل

کردپرس - در این نشست، دکتر فلاحی به‌عنوان رئیس هیأت دیپلماتیک ایران، سخنرانی‌ای صریح و تأثیرگذار ایراد کرد که با تشویق حاضران همراه شد. او با انتقاد از استانداردهای دوگانه در حوزه حقوق بشر، نسبت به حضور برخی گروه‌های تروریستی در این مجامع هشدار داد و تأکید کرد: «نمی‌توان نشست‌های حقوق بشری را به تریبونی برای مخالفان یک ملت تبدیل کرد. شاخص‌های حضور باید شفاف باشد.»

در ادامه این حضور، دکتر فلاحی با دکتر هرنان والس، رئیس بخش اقلیت‌ها و بومیان، و دکتر دیمیتر چلاو، رئیس بخش برابری و عدم تبعیض دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار، ضمن دفاع از همکاری‌های فنی ایران با کمیساریا، شرط تداوم این همکاری‌ها را کاهش فشارهای سیاسی و پرهیز از صدور قطعنامه‌های غیرمنصفانه علیه ملت ایران دانست.

دکتر فلاحی همچنین با اشاره به تنوع قومی و مذهبی ملت ایران، تصریح کرد: «ما یک ملت واحد با یک نژاد واحد هستیم. در ایران، اقلیت قومی به معنای جدایی‌طلبانه وجود ندارد؛ همه گروه‌های قومی، اجزای هویت واحد ایرانی‌اند و پیش از هر چیز، خود را ایرانی می‌دانند.»

در همین نشست، دکتر فلاحی به‌صراحت از مداخله برخی نهادهای بین‌المللی در روند کاندیداتوری نمایندگان کرد و اهل سنت ایران انتقاد کرد و آن را مصداقی از سیاست‌های مداخله‌جویانه و تبعیض‌آمیز دانست که با روح منشور حقوق بشر در تضاد است.

اما در داخل استان، برخی منتقدان با نگاهی تقلیل‌گرایانه، این سفر را زیر سؤال بردند و گفتند: «طرف رفته سازمان ملل، اما ایوان هنوز کمربندی ندارد!» یا «به‌جای مأموریت حقوق بشری، مشکل لوله‌کشی آب فلان روستا را حل کند!» این در حالی است که دکتر فلاحی در ماه‌های اخیر، ده‌ها پروژه عمرانی، خدماتی و زیربنایی را در شهرستان‌های مختلف استان پیگیری و به سرانجام رسانده است، از تخصیص قیر رایگان برای آسفالت معابر گرفته تا تأمین اعتبار برای ماشین‌آلات شهرداری‌ها، از پیگیری حقوق کارگران تا راه‌اندازی پروژه‌های آبرسانی و ورزشی.

سفر ژنو، نه در تقابل با مطالبات محلی، بلکه در امتداد همان مسیر است: رساندن صدای مردم ایلام به تراز ملی و جهانی، دفاع از هویت ایرانی در برابر تحریف، و تثبیت جایگاه یک نماینده زن از منطقه‌ای مرزی در معادلات دیپلماتیک بین‌المللی.

این مأموریت، نماد آن است که مطالبه‌گری محلی و دیپلماسی جهانی، دو روی یک سکه‌اند، سکه‌ای که بر آن نوشته‌اند: «ایلام، صدای ایران است.»

نویسنده: یاسر بابایی