هلیلان نیازمند توجه ویژه مدیران و نمایندگان/ اختصاص اعتبار برای پمپاژ کهره داجیوند

به گزارش خبرگزاری کردپرس، آیت قیصربیگی از اقدام خوب فریدون همتی نماینده استان در مجلس شورای اسلامی در اختصاص اعتبار ویژه برای تسریع در افتتاح پمپاژ کهره داجیوند قدردانی کرد و گفت: افتتاح فاز اول این پروژه حیاتی که بیش از ۱۵ سال معطل مانده است ضمن اینکه موجب رونق کشاورزی و اشتغالزایی در منطقه می شود، بذر امید را در دل مردمان این دیار می کارد.

وی در ادامه تاکید کرد: رفع تنش آبی دهستان داجیوند، زردلان و شهر توحید، کلنگ زنی مرکز منتخب با خدمات بیمارستانی کهره، چهاربانده شدن مسیر پل سیمره به چرداول، چهاربانده شدن مسیر پل سیمره به شاهبداغ، اخذ مجوز ماده ۲۳ سد جزمان، رفع مشکل آنتن دهی در دو منطقه گراب و میدر علیا و همچنین آسفالت شدن جاده خاکی بین زردلان سردسیر به گرمسیر از مطالبات مهم و به حق مردم شهرستان هلیلان است که باید محقق شوند.

فرماندار هلیلان بر پیگیری جدی مطالبات مردمی تا زمان محقق شدن آنها تاکید کرد و گفت: امروز هلیلان نیازمند توجه ویژه نمایندگان و مدیران استانی است و عدالت و انصاف هم ایجاب می کند که هر جا ضعیف‌تر هست بیشتر مورد توجه قرار گیرد و ما در این مسیر حرکت خواهیم کرد.