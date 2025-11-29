طرح ویژه کاهش مصرف آب در حوزه مهاباد/آغاز ۱۰ اقدام در راستای احیای دریاچه ارومیه

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی امروز شنبه در جلسه ستاد احیای دریاچه ارومیه افزود: امضای قرارداد با فائو، دانشگاههای ارومیه و تبریز، سازمان جهاد کشاورزی برای اجرای طرح کاهش ۶۰ درصدی مصرف آب، رونمایی از اطلس مخاطرات طبیعی آذربایجانغربی، امضای قرارداد برای استفاده از هوش مصنوعی در راستای بررسی وضعیت و اجرای طرحهای احیا، برنامهریزی برای استفاده از امکانات سازمان فضایی ایران، اجرای مقدمات بارورسازی ابرها و افتتاح تجهیزات به روز در هواشناسی از جمله این طرحهاست.
وی اضافه کرد: این طرحها در یک ماه اخیر به اجرا در آمده که میتواند علاوه بر اینکه نشاندهنده تلاش مستمر دولت برای احیای دریاچه ارومیه باشد، هرکدام پیام ویژه ای نیز داشته باشد.
استاندار آذربایجانغربی ادامه داد: استفاده از ظرفیتهای خارج از کشور به ویژه سازمانی نظیر فائو، بهرهمندی فناوریهای جدید، برخورداری از ظرفیتهای دانشگاهی و آغاز اقدامات اساسی در راستای کاهش مصرف از جمله پیامهای این طرحها به شمار میرود.
او با بیان اینکه در یک طرح ویژه کاهش مصرف آب در حوزه مهاباد را در دستور کار قرار دادهایم، اظهار کرد: در قالب این طرح، ۱۷۵ میلیون متر مکعب مصرف را به ۴۵ میلیون متر مکعب در مهاباد میرسانیم که البته برای اجرای آن به ۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم که پیگیری شده است.
رحمانی با اشاره به اینکه بسیاری از طرحها در راستای احیای دریاچه ارومیه بدون نیاز اعتباری به اعتبارات دولتی ساخته میشود، گفت: آن قدر سرمایهگذار در راستای طرح های مختلف به آذربایجانغربی آمده که اگر بخشی از آنها هم اجرایی شوند، وضعیت بسیار عوض میشود؛ میتوان از این ظرفیت در طرحهای حوزههای کاهش مصرف بهره برد.
او با توصیه به مسوولان حوزههای مختلف احیای دریاچه ارومیه برای رفتن به دنبال اقدامات جدید برای احیای دریاچه افزود: در صورت لزوم مردم نیز کمک کار ما در همه عرصهها خواهند بود.
استاندار آذربایجانغربی با تاکید بر اینکه سرمایهگذاری باید تبدیل به فرهنگ شود، اضافه کرد: ما منابع بالقوه زیادی در استان داریم که باید استفاده بهتر از آن صورت گیرد.
او بر استفاده از نظرات فنی کارشناسان در خصوص دریاچه ارومیه تاکید کرد و ادامه داد: البته ما مشکل ویژهای هم درباره خشکسالی دور دریاچه ارومیه داریم که اگر توجه ویژه نداشته باشیم، در آینده مخاطرات زیادی ایجاد خواهد کرد.
رحمانی اظهار کرد: معضل اصلی ما مصرف بی رویه آب کشاورزی است که در گذشته احداث شدهاند و آبیاریهای نامناسب و الگوهای کشت نامناسب نیز در سالهای گذشته تمهید شده که باید اصلاح شود.
او با اشاره به لزوم گزارشدهی مستمر با اطلاعات مستند و قاطع گفت: باید قبول کنیم که بارندگی مناسبی نداشته و نداریم و پیش بینیها نشان میدهد که بارندگیهای مناسبی نیز در آینده نزدیک نخواهیم داشت.
استاندار آذربایجانغربی با تاکید بر کاهش روند توسعه کشاورزی افزود: تاکید رییس جمهور هم این است که جلو این توسعه گرفته شود و اصلاح الگوی کشت هم لازم است.
او اظهار کرد: باید برای آنانی که زندگیشان از خشکسالی در استان آسیب میبیند، برنامهریزی کنیم که در این راستا با جلب همراهی دولت به ویژه در حوزه اعتباری بسیار مهم و اساسی است.
