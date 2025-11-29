به‌گزارش کردپرس، سعید بروشان با اعلام این خبر اظهار کرد: دومین جشنواره عکس «ردپای پاییز» با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری، مناظر طبیعی و جلوه‌های فصلی شهرستان صحنه برگزار می‌شود.

رییس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان صحنه، افزود: موضوعات این جشنواره شامل زیبایی‌های فصل پاییز در شهر صحنه، المان‌ها و دیوارنگاره‌های سطح شهر و همچنین کوچه‌باغ‌های منحصربه‌فرد این شهر است که از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری منطقه به‌شمار می‌آیند.

بروشان تصریح کرد: این جشنواره در دو بخش عکاسی با دوربین عکاسی و تلفن همراه برگزار خواهد شد و هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر پنج فریم عکس در هر بخش برای شرکت در رقابت ارسال کند.

او ادامه داد: جوایز این جشنواره در بخش مجموعه عکس، برای نفر اول مبلغ یکصد میلیون ریال به همراه دیپلم افتخار و تندیس جشنواره، نفر دوم شصت میلیون ریال به همراه لوح تقدیر و نفر سوم چهل میلیون ریال به همراه لوح تقدیر دریافت خواهند کرد.

بروشان همچنین به جوایز بخش عکاسی با تلفن همراه اشاره کرد و گفت: نفرات برتر این بخش شامل نفر اول با جایزه هفتاد میلیون ریالی و دریافت دیپلم افتخار و تندیس جشنواره، نفر دوم با پنجاه میلیون ریال جایزه نقدی و نفر سوم با سی میلیون ریال و لوح تقدیر تجلیل خواهند شد.

رییس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان صحنه، در پایان با دعوت از علاقه‌مندان به هنر عکاسی برای شرکت در این جشنواره تصریح کرد: برگزاری چنین رویدادهایی گامی مؤثر در معرفی جذابیت‌های طبیعی و شهری صحنه و توسعه گردشگری داخلی این شهرستان به شمار می‌آید.