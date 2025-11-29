بزرگترین طرح نوسازی شبکه مخابراتی استان کرمانشاه کلید خورد

به گزارش کردپرس، محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در این آیین که روز شنبه با حضور استاندار کرمانشاه و به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهاز کرد: هنوز بیش از ۲۳۰ هزار خانه و محل کسب‌وکار در کشور از شبکه قدیمی مسی برای دریافت خدمات صوت و اینترنت استفاده می‌کنند؛ شبکه‌ای که قدمتی نزدیک به یک قرن دارد و از سال ۱۳۰۴ پایه‌گذاری شده است.



وی افزود: این بستر طی دهه‌ها میزبان فناوری‌های مختلف از سوئیچ‌های مکانیکی و آنالوگ تا دیجیتال و خدماتی مانند دایل‌آپ، ADSL و VDSL بوده است، اما امروز زمان عبور از فناوری‌های قدیمی و حرکت به سمت شبکه‌های مبتنی بر فیبر نوری فرا رسیده است.



جعفرپور افزود: سطح نفوذ فیبر نوری یکی از شاخص‌های مهم توسعه در جهان به شمار می‌رود و ایران نیز باید با سرعت بیشتری در مسیر جایگزینی کابل‌های مسی حرکت کند.

به گفته وی، کرمانشاه یکی از استان‌هایی است که در اولویت این برنامه قرار گرفته است.

وی ظرفیت‌های اشتغال‌زایی این طرح را قابل‌توجه دانست و عنوان کرد: تنها در شهر کرمانشاه دست‌کم ۱۵۰۰ فرصت شغلی مستقیم با اجرای این طرح ایجاد خواهد شد و با احتساب مشاغل جانبی در حوزه‌هایی مانند پشتیبانی فنی، توزیع تجهیزات، حمل‌ونقل و گسترش کسب‌وکارهای دیجیتال، تعداد فرصت‌های شغلی می‌تواند به بیش از ۱۰ هزار مورد در سطح استان برسد.



وی توسعه دسترسی به اینترنت پرسرعت را گامی اساسی برای کاهش نابرابری‌های ارتباطی عنوان کرد و گفت: با اجرای این پروژه، تفاوت میان کلان‌شهرها و مناطق کوچک یا دورافتاده از نظر امکانات ارتباطی کاهش خواهد یافت.



وی بیان کرد: دسترسی مدارس و مراکز درمانی به فیبر نوری بر اساس دستور رئیس‌جمهور در اولویت برنامه‌های شرکت مخابرات قرار دارد.



مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به مصرف بالای انرژی در مراکز مخابراتی قدیمی اشاره کرد و گفت: استفاده از تجهیزات جدید در شبکه فیبر نوری می‌تواند به کاهش ناترازی برق در کشور کمک کند.



به گفته وی توسعه این شبکه نقش مهمی در افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی خواهد داشت و هدف‌گذاری انجام‌شده رسیدن به سهم بیش از ۱۰ درصد برای این بخش است.



جعفرپور با اشاره به وجود حدود ۱۷۰۰ کیلومتر زیرساخت کانالی در شهر کرمانشاه ادامه داد: برنامه‌ریزی شده تا پایان سال ۱۴۰۵ عملیات نوسازی کامل شبکه این شهر انجام شود و بسترهای قدیمی از مدار خارج شوند.



وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان دولت چهاردهم، ۶۰ درصد جمعیت شهری کرمانشاه و همچنین ۶۰ درصد جمعیت کل کشور به شبکه فیبر نوری متصل خواهند شد.



وی درباره برنامه اتصال دستگاه‌های اجرایی به شبکه اختصاصی فیبر نوری گفت: مکاتبات لازم با استانداران انجام شده و اتصال فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای دولتی با جدیت دنبال می‌شود.



جعفرپور از همراهی استانداری و شهرداری کرمانشاه تقدیر و تأکید کرد که شرکت مخابرات ایران با تمام توان برای توسعه دسترسی عادلانه به خدمات ارتباطی، نوسازی شبکه و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای رشد اقتصاد دیجیتال در کنار مردم استان خواهد بود.



