به گزارش کردپرس، مسعود بارزانی رئیس حزب دمکرات کردستان در سخنرانی آغازین روز دومِ چهارمین سمپوزیوم «ملای جزیری» در شهر شرناخ کردستان ترکیه اعلام کرد: «از روند صلح خرسندم و از رجب طیب اردوغان و عبدالله اوجالان قدردانی می‌کنم.»

رئیس حزب دمکرات کردستان در این مراسم گفت: «ما از روند صلح در ترکیه و کردستان ترکیه خوشحال شدیم و اکنون نیز خرسندیم که این روند به‌خوبی پیش می‌رود.»

او افزود: «از اردوغان، پارلمان، دولت و ملت ترکیه برای انتخاب مسیر صلح برای کشورشان سپاسگزاری می‌کنم و هم‌زمان از جناب اوجالان نیز قدردانی می‌کنم که در این روند در ترکیه نقش مهمی ایفا می‌کند.»

بارزانی تأکید کرد: «با تمام توان از روند صلح حمایت می‌کنیم و هر کاری لازم باشد بدون تردید آماده انجام آن هستیم.»