مسعود بارزانی در شرناخ: از اردوغان و اوجالان قدردانی می‌کنم

سرویس عراق و اقلیم کردستان- مسعود بارزانی در مراسمی در شرناخ اعلام کرد از رجب طیب اردوغان و عبدالله اوجالان به‌دلیل نقش‌آفرینی در پیشبرد روند صلح در ترکیه قدردانی می‌کند.

به گزارش کردپرس، مسعود بارزانی رئیس حزب دمکرات کردستان در سخنرانی آغازین روز دومِ چهارمین سمپوزیوم «ملای جزیری» در شهر شرناخ کردستان ترکیه اعلام کرد: «از روند صلح خرسندم و از رجب طیب اردوغان و عبدالله اوجالان قدردانی می‌کنم.»

رئیس حزب دمکرات کردستان در این مراسم گفت: «ما از روند صلح در ترکیه و کردستان ترکیه خوشحال شدیم و اکنون نیز خرسندیم که این روند به‌خوبی پیش می‌رود.»

او افزود: «از اردوغان، پارلمان، دولت و ملت ترکیه برای انتخاب مسیر صلح برای کشورشان سپاسگزاری می‌کنم و هم‌زمان از جناب اوجالان نیز قدردانی می‌کنم که در این روند در ترکیه نقش مهمی ایفا می‌کند.»

بارزانی تأکید کرد: «با تمام توان از روند صلح حمایت می‌کنیم و هر کاری لازم باشد بدون تردید آماده انجام آن هستیم.»

