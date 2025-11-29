سد «چراغ ویس» در مدار تأمین اضطراری آب بانه قرار گرفت

به گزارش کرد پرس، پس از کاهش محسوس منابع آبی بانه، اجرای این طرح به عنوان تنها راهکار سریع و مطمئن در دستور کار قرار گرفت؛ فاز اضطراری که انتقال فوری حجم آب اولیه را دنبال می کند، با پیشرفت چشمگیر عملیات عمرانی در آستانۀ بهره برداری قرار دارد.

مدیرعامل آب منطقه ای کردستان با تشریح آخرین وضعیت پروژه، گفت: طرح انتقال آب از سد چراغ ویس با ظرفیت طراحی شده ۵۰۰ لیتر بر ثانیه شامل اجرای بارج و اسکله شناور، نصب چهار الکتروپمپ پمپاژ، احداث خط انتقال ۱۴.۵ کیلومتری تا ایستگاه پمپاژ کیله شین و همچنین انتقال ثقلی ۴.۵ کیلومتری از تونل گردنه خان تا مخزن سد سبدلو است.

آرش آریانژاد افزود: حفاری ها، لوله گذاری، کانال کشی، نصب مخازن و پمپ ها در مراحل پایانی قرار دارد و تنها بخش اندکی از تجهیزات ایستگاه دوم پمپاژ باقی مانده که ظرف دو روز آینده نصب خواهد شد و فاز اضطراری طی چند روز آینده تکمیل و وارد مدار می شود.

وی با اشاره به ساختار مرحله ای پروژه، اظهار کرد: فاز نخست انتقال ۲۵۰ تا ۳۵۰ لیتر بر ثانیه را ممکن می کند و تنش فوری آب را برطرف خواهد کرد؛ در مرحله دوم، تکمیل ابنیه و تجهیزات ثابت انجام می شود و در فاز نهایی، اجرای خط لولۀ مستقیم ۱۰.۵ تا ۱۱ کیلومتری تا تصفیۀ خانه شماره یک، پایداری بلندمدت و ارتقای کیفیت آب بانه را تضمین می کند.

مدیرعامل آب منطقه ای کردستان ادامه داد: این طرح اگرچه با عنوان پروژه اضطراری آغاز شد، اما در میان مدت و بلندمدت نیز مشکل کمیت و بهداشت آب بانه را به طور اساسی حل خواهد کرد.

آریانژاد با اشاره به وضعیت مالی پروژه، یادآور شد: تا کنون حدود یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان صورت وضعیت ایجاد شده، اما تنها ۳۴۰ میلیارد تومان از محل تنش آبی و اعتبارات داخلی وزارت نیرو پرداخت شده است؛ همچنین ۷۰ میلیارد تومان دیگر به دستور استاندار از محل منابع استان تخصیص یافته است.

وی رقم موردنیاز برای تکمیل دو فاز باقی مانده را ۲۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.