هدف استاندار آذربایجان غربی از اجرای "طرح مدیران فردا" چیست؟/عبدالسلام معروفی

کردپرس- استاندار در جلسه ستاد ساماندهی جوانان آذربایجان غربی از «شناسایی ۵۰۰ جوان نخبه » با هدف « طرح مدیران فردا » خبر داد و گفت : طی هماهنگی با یکی از دانشگاه ها دستور دادم با اجرای این طرح از میان آن‌ها ۱۰۰ نفر برای آموزش‌های تخصصی و بهره‌مندی از تسهیلات ویژه انتخاب شوند و نگاه ما بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت جوانان در مدیریت و پرورش مدیران برای آینده استان است.

بدون شک امروزه یکی از معضلات و مشکلات نظام اداری ‌و اجرایی در کل کشور و آذربایجان غربی؛ کمبود مدیران و نیروهای توانمند در عرصه های مختلف مدیریتی است و یا اینکه عدم بکارگیری و استفاده از مدیران کارآمد ، شایسته ، سالم ، متعهد ، متخصص و غیره در برخی از حوزه ها و بخش های اداری باعث شده است آذربایحان غربی در بسیاری از شاخصه های توسعه و پیشرفت وضعیت خوبی نداشته باشد و چرایی این آسیب و موضوع علل مختلفی دارد که از حوصله و بحث تحلیلی این یادداشت و مقال خارج است و فقط به مهم ترین دلیل آن یعنی نگاه سیاسی ، سلیقه ای و عدم بها و میدان دادن به افراد کاربلد فارغ از هر گونه دید جناحی ، حزبی ، گروهی و غیره است که مشکلات زیادی را در این حوزه ایجاد نموده است

بهرحال آذربایجان غربی نیز در مسیر ناهموار چینش و انتخاب مدیریتی به سختی در حال حرکت است و اینکه برای عبور از این چالش نیازمند شناسایی ، آموزش ، تعلیم و پرورش نیروهای هستیم که می تواند آینده استان را در وجود بانک اطلاعاتی مدیران نخبه و توانمند تضمین نماید و استان با وجود مدیران نخبه بی نیاز شود

«طرح مدیران فردا» یک برنامه یا رویکرد استراتژیک مدیریتی است که در تلاش است تا با شناسایی و روند انتخاب مدیران آینده را برای مواجهه با چالش‌ها و نیازهای سازمان‌ها در دنیای سریع‌التحول امروز برای یک بانک اطلاعاتی آماده کند. این طرح معمولاً بر مهارت‌های جدید مدیریتی، هوش تجاری، توسعه رهبری و توانمندی‌های تکنولوژیک تاکید دارد پرورش مدیران برای توسعه و پیشرفت یکی از مهم‌ترین اهداف هر سازمان است، به خصوص در دنیای امروز که تغییرات سریع و چالش‌های جدید در بازارهای جهانی، فناوری و نیازهای کارکنان به سرعت در حال تحول هستند و برای این که مدیران بتوانند سازمان خود را در مسیر رشد و موفقیت هدایت کنند، باید مهارت‌ها و ویژگی‌های خاصی را پرورش دهند.

هدف از پرورش مدیران برای توسعه و پیشرفت، ایجاد رهبران کارآمدی است که قادر به هدایت ادارات ، سازمان‌ها در شرایط پیچیده و متغیر باشند. این مدیران باید توانایی پیش‌بینی تغییرات، پذیرش نوآوری، ایجاد فرهنگ همکاری و توسعه منابع انسانی را داشته باشند تا بتوانند سازمان‌ها را به سمت موفقیت و رشد پایدار هدایت کنند.

حال رضا رحمانی در آذربایجان غربی با آسیب شناسی ، برنامه ریزی و شناخت کامل از وضعیت موجود با اقدام ابتکاری و ارزشمند بدنبال اجرای طرحی است که بشدت تشنه بکارگیری ، فعالیت نخبگان و مدیرانی است که باید با شعار توسعه و پیشرفت حرکت نمایند و مدیران بالادستی برای انتخاب مدیران میانی دنبال سوزن داخل کاه نباشند و با تغییر هر گزینه چندین گزینه دیگر روی میز و یا داخل میز باشد ‌و صاحبان مسند با چراغ قوه در تاریکی دنبال مسیر نگردند و آذربایجان غربی با داشتن این همه ظرفیت و نیروی انسانی توانمند و امکانات پیش رو لیاقت رسیدن به جایگاه های بالای ردیف توسعه را دارد که استاندار آذربایجان غربی هشدار داد که مدیران حتما باید تا یکسال آینده جایگاه سازمانی و عملکردی خود را به کمتر از ۱۰ کشوری برسانند و می تواند این مهم با اجرای این طرح و استفاده از همه داشته و امکاتات موجود محقق یابد و بزرگترین هرم توسعه؛ استفاده از نیروی انسانی و مدیران توانمند و کارآمد است.