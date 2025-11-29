کورتولموش: کرد و ترک از جنگ ملازگرد تا تاسیس جمهوری ترکیه در کنار هم بوده اند

به گزارش کردپرس، نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، در سخنرانی خود در مراسمی در دانشگاه چوکوروا اعلام کرد که ترکیه در مرحله‌ای حساس از تاریخ خود قرار دارد و مبارزه با تروریسم با تمام توان ادامه خواهد یافت. او با بیان این‌که «از این پس اجازه نخواهیم داد حتی یک نفر به دام سازمان‌های تروریستی بیفتد»، تأکید کرد که تروریسم در دهه‌های گذشته همواره به‌عنوان ابزاری در دست قدرت‌های خارجی برای ضربه‌زدن به پیشرفت و وحدت ترکیه استفاده شده است. به گفته او، دولت دیگر اجازه نخواهد داد تروریسم بار دیگر به «ماشین جنگی بیگانگان» تبدیل شود و امنیت داخلی را تضعیف کند.

کورتولموش با اشاره به گذار ترکیه به «دوره‌ای تاریخی» گفت این کشور در حال بستن پرونده‌ای است که ۵۰ سال جامعه را درگیر و عقب نگه داشته است. او اعلام کرد که ترکیه وارد مرحله‌ای می‌شود که در آن «مسئله تروریسم برای همیشه پایان می‌یابد» و همه شهروندان باید با تقویت روحیه وحدت، این فصل تازه را ممکن سازند. وی تأکید کرد که ترک‌ها، کردها، عرب‌ها و تمام گروه‌های قومی و مذهبی، که قرن‌ها بدون خصومت در کنار یکدیگر زیسته‌اند، اکنون باید برادری دیرینه خود را به‌عنوان پایه این تغییر تاریخی تقویت کنند.

او در ادامه گفت هدف ترکیه صرفاً دستیابی به «ترکیه بدون تروریسم» نیست، بلکه این کشور برای تحقق «منطقه بدون تروریسم» نیز تلاش می‌کند. به گفته او: «ما به سوی دوره‌ای پیش می‌رویم که در این سرزمین تنها صدای وحدت، همبستگی و برادری شنیده شود.» کورتولموش افزود که ترکیه تلاش می‌کند فضای سیاسی، امنیتی و اجتماعی را به‌گونه‌ای سامان دهد که هیچ شکاف یا ابزار تفرقه‌ای باقی نماند و سیاست‌های منطقه‌ای نیز بر مبنای ثبات و همکاری شکل گیرد.

او با بیان این که ترک‌ها و کردها از سال ۱۰۷۱ در کنار یکدیگر بوده‌اند، از نبرد ملازگرد تا جنگ‌های جهانی و نهایتاً جنگ استقلال ترکیه، گفت این اتحاد تاریخی، که در سخت‌ترین دوران‌ها شکل گرفته، باید ستون دوره جدید «ترکیه بدون تروریسم» باشد؛ دوره‌ای که در آن کشور با اتکا به وحدت ملی، تمامی ابزارهای خشونت، نفوذ خارجی و پروژه‌های تفرقه‌افکنانه را پشت سر بگذارد.